Huawei Mate 90, Pro, Pro Max, Collector y RS: precios oficiales

Los nuevos Huawei Mate 90 llegan en cinco versiones que comparten parte de su hardware, pero no ofrecen exactamente las mismas posibilidades. Mate 90, Mate 90 Pro, Mate 90 Pro Max, Pro Max Collector’s Edition y Mate 90 RS Ultimate Design se diferencian especialmente en rendimiento, fotografía, materiales y capacidad, por lo que subir de modelo puede cambiar aspectos muy distintos del celular.
La clave está en identificar dónde aparecen esas diferencias. Algunas características permanecen prácticamente intactas entre los primeros equipos, mientras otras solo cambian al llegar a las variantes superiores. La comparación permite entender qué aporta cada escalón sin asumir que una cifra mayor en la ficha técnica garantiza por sí sola mejores resultados.
Mate 90 y Pro comparten más de lo que parece
La diferencia entre Mate 90 y Pro está menos en lo que se ve y más en el hardware interno. Ambos utilizan una pantalla de 6,75 pulgadas, batería de 6.600 mAh y carga inalámbrica de hasta 50 W. Escoger el Pro, por tanto, no aporta más superficie de visualización ni una batería de mayor capacidad.
El conjunto fotográfico mantiene buena parte de su estructura entre ambos modelos. Los dos incorporan una cámara principal RYYB de 50 MP con apertura variable, ultra gran angular de 40 MP y teleobjetivo de 50 MP con aproximadamente 4x óptico. El Pro añade capacidad macro en el teleobjetivo, una diferencia que permite utilizar esa cámara también para tomas a corta distancia.
Procesamiento, memoria y carga sí establecen una separación. Kirin 9035 reemplaza al Kirin 9030, aparecen configuraciones con 16 GB de RAM y la potencia por cable pasa de 66 a 100 W. Esta última diferencia puede reducir el tiempo conectado al cargador, aunque las especificaciones disponibles no permiten establecer cuánto sin una medición comparable.
|Característica
|Mate 90
|Mate 90 Pro
|Mate 90 Pro Max
|Pro Max Collector’s Edition
|RS Ultimate Design
|Pantalla
|6,75″, OLED LTPO
|6,75″, OLED doble capa LTPO
|6,9″, OLED doble capa LTPO
|6,9″, OLED doble capa LTPO
|6,9″, OLED doble capa LTPO
|Refresco
|1-120 Hz
|1-120 Hz
|1-120 Hz
|1-120 Hz
|1-120 Hz
|Procesador
|Kirin 9030
|Kirin 9035
|Kirin 9050 / 9050 Pro*
|Kirin 9050 Pro
|Kirin 9050 Pro
|RAM
|12 GB
|12/16 GB
|12/16 GB
|16 GB
|16 GB
|Almacenamiento
|Hasta 1 TB
|Hasta 1 TB
|Hasta 1 TB*
|Hasta 1 TB
|Hasta 2 TB
|Cámara principal
|50 MP
|50 MP
|50 MP
|50 MP
|50 MP
|Ultra gran angular
|40 MP
|40 MP
|40 MP
|40 MP
|40 MP
|Teleobjetivo
|50 MP, 4x
|50 MP, 4x
|200 MP, 4x
|200 MP, 4x
|200 MP, 4x
|Batería
|6.600 mAh
|6.600 mAh
|6.800 mAh
|6.800 mAh
|6.800 mAh
|Carga por cable
|66 W
|100 W
|100 W
|100 W
|100 W
|Carga inalámbrica
|50 W
|50 W
|50 W
|50 W
|50 W
|Protección
|IP68/IP69
|IP68/IP69
|IP68/IP69
|IP68/IP69
|IP68/IP69
|Sistema
|HarmonyOS 7.0
|HarmonyOS 7.0
|HarmonyOS 7.0
|HarmonyOS 7.0
|HarmonyOS 7.0
* Huawei contempla diferentes configuraciones del Pro Max. La disponibilidad comercial depende de memoria y almacenamiento.
La protección tampoco obliga a subir de versión. IP68 e IP69 están disponibles en toda la gama. Huawei especifica que la prueba IP68 se realiza con agua dulce sin movimiento a seis metros durante 30 minutos bajo condiciones controladas y advierte que esa resistencia puede disminuir con el desgaste.
La familia Mate 80 sirve como antecedente directo para entender la evolución de estos celulares. En la generación actual, las diferencias más importantes empiezan a aparecer al avanzar hacia el Pro Max.
El Pro Max cambia la fotografía, no solo el tamaño
El salto más claro aparece en Pro Max. Su pantalla crece de 6,75 a 6,9 pulgadas y la batería pasa de 6.600 a 6.800 mAh. Esa capacidad adicional puede favorecer el tiempo entre cargas, pero no permite asegurar por sí sola una autonomía superior, porque el consumo también depende de otros componentes y del tipo de uso.
Más significativa resulta la modificación del teleobjetivo. Los 50 MP presentes en las dos versiones anteriores dejan paso a un sensor RYYB de 200 MP con estabilización óptica y capacidad macro. La resolución adicional no garantiza mejores fotografías, pero el enfoque a corta distancia sí amplía los tipos de tomas que pueden realizarse con esta cámara.
Huawei indica aproximadamente 4x de zoom óptico y anuncia 8x con calidad óptica. Conviene separar esas cifras de los 100x que también aparecen asociados al sistema: este último nivel utiliza ampliación digital y no equivale a disponer de una lente capaz de acercar ópticamente la escena cien veces.
Otro dato que necesita contexto son los 12.000 nits anunciados para las variantes superiores. Ese pico se mide bajo un escenario de 1 % APL, con una pequeña parte del panel utilizada para la prueba. No representa el brillo que toda la superficie puede mantener simultáneamente y, por ello, no debe interpretarse como brillo sostenido.
La mayor diferencia de Collector y RS está fuera del celular
A partir de Collector’s Edition, las diferencias dejan de concentrarse únicamente en los componentes internos. Esta variante conserva la base del Pro Max, utiliza Kirin 9050 Pro, incorpora 16 GB de RAM y alcanza 1 TB de almacenamiento. RS Ultimate Design añade un marco de titanio pulido, Xuanwu Kunlun Glass y eleva la capacidad máxima hasta 2 TB.
La diferencia más particular está fuera del celular. El Ruiying Z10 incorpora un sensor de una pulgada y 50 MP con óptica equivalente a 24-240 mm, zoom óptico continuo de 10x y apertura variable entre f/2.0 y f/4.5. Huawei confirma su funcionamiento con Pro Max Collector’s Edition y RS Ultimate Design, entre modelos específicos compatibles.
El módulo permite utilizar hardware fotográfico que no necesita caber dentro del cuerpo del equipo. Esa solución amplía las posibilidades de captura, pero introduce una condición que no existe con las cámaras integradas. Para aprovechar el sensor y todo su rango óptico es necesario transportar y acoplar un accesorio independiente.
Huawei Mate 90 parte de unos US$895 en China
Los precios oficiales en China comienzan en 5.999 yuanes, equivalentes a unos US$895, y alcanzan 19.499 yuanes, alrededor de US$2.908, con el paquete Collector’s Edition + Z10. Las conversiones son aproximadas y no corresponden a precios oficiales para otros mercados.
|Modelo
|Configuración
|Precio oficial en China
|USD aprox.
|Mate 90
|12 GB + 256 GB
|5.999 yuanes
|US$895
|Mate 90
|12 GB + 512 GB
|6.999 yuanes
|US$1.044
|Mate 90
|12 GB + 1 TB
|8.499 yuanes
|US$1.268
|Mate 90 Pro
|12 GB + 256 GB
|6.999 yuanes
|US$1.044
|Mate 90 Pro
|12 GB + 512 GB
|7.999 yuanes
|US$1.193
|Mate 90 Pro
|16 GB + 512 GB
|8.499 yuanes
|US$1.268
|Mate 90 Pro
|16 GB + 1 TB
|9.999 yuanes
|US$1.491
|Mate 90 Pro Max
|12 GB + 512 GB
|9.499 yuanes
|US$1.417
|Mate 90 Pro Max
|16 GB + 512 GB
|9.999 yuanes
|US$1.491
|Pro Max Collector’s Edition
|16 GB + 512 GB
|10.999 yuanes
|US$1.640
|Pro Max Collector’s Edition
|16 GB + 1 TB
|12.999 yuanes
|US$1.939
|Collector’s Edition + Z10
|16 GB + 1 TB
|19.499 yuanes
|US$2.908
|RS Ultimate Design
|16 GB + 512 GB
|12.999 yuanes
|US$1.939
|RS Ultimate Design
|16 GB + 1 TB
|14.999 yuanes
|US$2.237
|RS Ultimate Design
|16 GB + 2 TB
|18.999 yuanes
|US$2.834
Imagen: Huawei / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)