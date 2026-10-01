Huawei Mate 90, Pro, Pro Max, Collector y RS: precios oficiales

Los nuevos Huawei Mate 90 llegan en cinco versiones que comparten parte de su hardware, pero no ofrecen exactamente las mismas posibilidades. Mate 90, Mate 90 Pro, Mate 90 Pro Max, Pro Max Collector’s Edition y Mate 90 RS Ultimate Design se diferencian especialmente en rendimiento, fotografía, materiales y capacidad, por lo que subir de modelo puede cambiar aspectos muy distintos del celular.

La clave está en identificar dónde aparecen esas diferencias. Algunas características permanecen prácticamente intactas entre los primeros equipos, mientras otras solo cambian al llegar a las variantes superiores. La comparación permite entender qué aporta cada escalón sin asumir que una cifra mayor en la ficha técnica garantiza por sí sola mejores resultados.

Mate 90 y Pro comparten más de lo que parece

La diferencia entre Mate 90 y Pro está menos en lo que se ve y más en el hardware interno. Ambos utilizan una pantalla de 6,75 pulgadas, batería de 6.600 mAh y carga inalámbrica de hasta 50 W. Escoger el Pro, por tanto, no aporta más superficie de visualización ni una batería de mayor capacidad.

El conjunto fotográfico mantiene buena parte de su estructura entre ambos modelos. Los dos incorporan una cámara principal RYYB de 50 MP con apertura variable, ultra gran angular de 40 MP y teleobjetivo de 50 MP con aproximadamente 4x óptico. El Pro añade capacidad macro en el teleobjetivo, una diferencia que permite utilizar esa cámara también para tomas a corta distancia.

Procesamiento, memoria y carga sí establecen una separación. Kirin 9035 reemplaza al Kirin 9030, aparecen configuraciones con 16 GB de RAM y la potencia por cable pasa de 66 a 100 W. Esta última diferencia puede reducir el tiempo conectado al cargador, aunque las especificaciones disponibles no permiten establecer cuánto sin una medición comparable.