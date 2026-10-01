Huawei Mate 90 vs Honor Magic9 Pro Max: ¿qué cámara es mejor?

Huawei y Honor están utilizando estrategias completamente diferentes para competir por la fotografía móvil. El Mate 90 apuesta por sensores RYYB, apertura variable y procesamiento XMAGE; el Magic9 Pro Max lleva dos cámaras de 200 megapíxeles, sensores grandes y tecnología de imagen desarrollada junto con ARRI. Pero tener más megapíxeles no significa automáticamente tomar mejores fotos.

La comparación entre ambos celulares empieza con una cifra que llama la atención: 200 MP frente a 50 MP. El Honor Magic9 Pro Max tiene una cámara principal de 200 MP con sensor de 1/1,28 pulgadas, apertura f/1.57, OIS y estabilización equivalente a un sistema gimbal. También incorpora un teleobjetivo periscópico de 200 MP con sensor de 1/1,4 pulgadas, apertura f/2.6 y OIS.

El Huawei Mate 90 utiliza una cámara principal de 50 MP con apertura variable entre f/1.4 y f/4.0, OIS y sensor RYYB. La acompaña un ultra gran angular de 40 MP y un teleobjetivo de 50 MP con OIS. Huawei declara zoom óptico aproximado de cuatro aumentos y hasta ocho aumentos con calidad óptica.

A primera vista, Honor parece ganar por goleada. Pero la fotografía móvil no funciona así.

200 MP no significa cuatro veces mejores fotos

Una cámara de 200 MP tiene una ventaja evidente: puede registrar mucha más información cuando las condiciones permiten aprovecharla. También ofrece mayor margen para recortar una fotografía sin perder tanto detalle.

Esto puede ser especialmente útil en el Magic9 Pro Max cuando se fotografía un edificio a distancia, un escenario o una persona que ocupa una parte pequeña del encuadre.

Honor, además, no puso los 200 MP solamente en la cámara principal. El teleobjetivo también tiene 200 MP. Esa decisión es más interesante que el número de la cámara principal, porque el zoom es uno de los lugares donde los celulares suelen perder más detalle.

El teleobjetivo del Magic9 Pro Max tiene 3,5 aumentos ópticos y puede llegar hasta 200x de zoom digital. La compañía también ofrece accesorios que amplían el alcance hasta equivalentes de 200 y 500 mm.

En zoom, el Honor tiene una ventaja de hardware muy difícil de ignorar.

Pero hay una condición: el número 200x no significa que las fotografías a 200 aumentos tengan calidad equivalente a una captura óptica. Esa cifra corresponde al alcance digital máximo. En la práctica, el rango realmente útil dependerá de la distancia, la luz, la estabilización y el procesamiento de la imagen.

¿Y de noche?

Aquí el Mate 90 tiene un argumento mucho más interesante.

Su cámara principal utiliza un sensor RYYB y una apertura variable que puede llegar a f/1.4. Esa apertura permite que entre más luz cuando la escena lo necesita. El sistema puede cerrarla hasta f/4.0 cuando las condiciones son diferentes.

El Honor utiliza f/1.57 y un sensor principal de 1/1,28 pulgadas, además de procesamiento computacional y estabilización. Su sensor también es considerablemente grande para un celular.

Por eso, no sería correcto afirmar que Honor gana automáticamente en fotografía nocturna por tener 200 MP.

En una escena nocturna, importa más la cantidad de luz que realmente recibe el sensor, el tamaño del sensor, la óptica, la estabilización y la manera en que el procesador combina varias capturas.

El Huawei tiene aquí una ventaja conceptual: la apertura variable y el sistema RYYB están diseñados específicamente para controlar la captura de luz y el color.

Retratos: la batalla no está en los megapíxeles

Para retratos, 200 MP tampoco garantiza una victoria.

Aquí hay que observar cómo resuelve cada celular el cabello, los bordes del rostro, el desenfoque del fondo, las tonalidades de piel y las luces alrededor de la persona.

Huawei incorpora su tercera generación de cámara Red Maple junto con XMAGE para trabajar especialmente el color y los retratos. La compañía presenta el sistema como una herramienta para conseguir una reproducción más natural de las personas.

Honor, por su parte, utiliza procesamiento de imagen desarrollado con ARRI y ha llevado esa colaboración más allá de los filtros. El Magic9 Pro Max incorpora ARRI LogC3, ARRI Wide Gamut 3, color de 10 bits y perfiles ARRI Looks destinados principalmente a video y posproducción.

Eso hace que el Honor tenga una ventaja particularmente fuerte cuando el usuario no quiere solamente tomar fotografías, sino grabar y posteriormente editar el material.

Ultra gran angular: aquí la diferencia se reduce

Huawei utiliza un sensor ultra gran angular de 40 MP con apertura f/2.2. Honor tiene uno de 50 MP con apertura f/2.0 y enfoque automático.

Los 10 MP adicionales del Honor no son suficientes por sí solos para declarar un ganador. El enfoque automático, la óptica y el procesamiento pueden ser más importantes dependiendo de la escena.

Para fotografía de arquitectura, paisajes y grupos de personas, la diferencia real debería analizarse observando esquinas, deformación, detalle y comportamiento en condiciones de poca luz.

Donde Honor sí cambia las reglas: el video

Esta es probablemente la mayor diferencia entre los dos celulares.

El Magic9 Pro Max fue diseñado alrededor de un flujo cinematográfico desarrollado con ARRI. Puede grabar en ARRI Cinema hasta 4K a 60 fps y trabajar con LogC3, 10 bits y ARRI Wide Gamut 3. Honor también ofrece 14 ARRI Looks y una biblioteca de 87 perfiles de color.

La colaboración no se quedó en el software. Honor desarrolló accesorios de fotografía y video, incluido un sistema de expansión tipo cage y teleobjetivos externos.

Huawei también ofrece grabación 4K y herramientas avanzadas de captura, pero el planteamiento del Mate 90 está más orientado a la fotografía móvil y a la integración de XMAGE que a convertir el celular en un sistema cinematográfico.

Entonces, ¿cuál tiene mejor cámara?

Si se mira únicamente el hardware fotográfico, el Honor Magic9 Pro Max tiene la ventaja más evidente.

Tiene 200 MP en la cámara principal, otros 200 MP en el teleobjetivo, un sensor principal de 1/1,28 pulgadas, estabilización avanzada y un teleobjetivo con una cantidad de información enorme para trabajar con zoom.

Pero eso no significa que el Mate 90 sea peor cámara en cualquier situación.

Para zoom y fotografía con recortes, Honor tiene una ventaja clara sobre el papel. Para video profesional, la diferencia es todavía mayor por su integración con ARRI. Para fotografía nocturna, la comparación es más cerrada, porque Huawei tiene apertura variable, RYYB y su procesamiento XMAGE como argumentos importantes.

Y hay una última consideración: el Magic9 Pro Max es el modelo Pro Max de Honor, mientras que este Huawei es el Mate 90 estándar. La propia Huawei vende además Mate 90 Pro y Mate 90 Pro Max, con configuraciones fotográficas superiores.

Por eso, si la pregunta es cuál tiene el sistema de cámaras más potente entre estos dos modelos concretos, la respuesta está del lado del Honor. Pero si la pregunta es cuál toma mejores fotografías en cualquier situación, los megapíxeles no alcanzan para responderla.

El verdadero examen está en la fotografía nocturna, el zoom, los retratos, los contraluces y el video. Y justamente ahí es donde Huawei y Honor están intentando resolver el mismo problema con filosofías completamente diferentes.