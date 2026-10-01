vivo X Fold6 global baja a 6.900 mAh y estrena Android 17

La expansión internacional del nuevo plegable de vivo introduce algunos cambios frente al equipo presentado originalmente en China. El vivo X Fold6 global conserva sus componentes principales, pero reduce ligeramente la capacidad de la batería y llega con una versión más reciente del sistema operativo.



El recorte energético es pequeño y no modifica la potencia de carga. La diferencia más amplia está en el software, ya que Android 17 incorpora herramientas para trabajar con varias aplicaciones y funciones de inteligencia artificial adaptadas al panel interior.

El vivo X Fold6 global pierde 100 mAh frente al chino

En China, el celular incorpora una batería de 7.000 mAh, mientras la variante internacional baja a 6.900 mAh. La reducción alcanza 100 mAh, cerca del 1,4 %, una cifra que por sí sola no permite determinar si habrá un efecto perceptible sobre la autonomía.

La recarga alcanza 80 W por cable y 40 W de forma inalámbrica. Vivo emplea tecnología BlueVolt de silicio-carbono para aumentar la densidad energética. Esta composición permite almacenar más energía en un espacio reducido, un factor relevante en un dispositivo que también debe alojar la bisagra y dos paneles.

Prism Black mide 4,4 mm abierto y pesa 228 gramos; Horizon Blue alcanza 4,8 mm y 235 gramos. El dispositivo cuenta además con certificaciones IP58 e IP59 frente al polvo y el agua, aunque la protección disponible puede variar según el mercado.

Al desplegarlo aparece un panel LTPO AMOLED de 8,02 pulgadas, resolución de 2.504 × 2.312 píxeles y frecuencia de actualización de 120 Hz. En el exterior hay otro de 6,51 pulgadas, 2.528 × 1.120 píxeles y la misma tasa de refresco. Ambos alcanzan un brillo máximo de 5.000 nits.

Menos batería, pero la versión internacional estrena Android 17

El otro cambio está en el sistema operativo. La edición presentada inicialmente en China salió con OriginOS 6 Fold basado en Android 16. Para su comercialización internacional, vivo utiliza OriginOS 7 Fold sobre Android 17.

Origin Workbench organiza una ventana principal junto con cuatro auxiliares. Multi-Split Screen puede mostrar hasta cuatro aplicaciones en espacios redimensionables. AI Cross-App Drag sirve para trasladar contenido directamente entre ellas. La combinación aprovecha la superficie interior para consultar y manipular información sin cambiar constantemente de app.

Las funciones de inteligencia artificial también abarcan reuniones y documentos. AI Meeting Assistant incorpora grabación para encuentros presenciales y subtítulos en tiempo real durante videollamadas. AI File Manager ayuda a ordenar archivos, mientras AI Reader Mode reformatea PDF complejos para facilitar la lectura de textos extensos.

Jovi puede buscar y comprender materiales, generar contenido y ejecutar determinados flujos de trabajo mediante comandos de voz. Vivo Office Kit ofrece un modo Escritorio al conectar el celular con un monitor o televisor, lo que permite trasladar parte de estas herramientas a una superficie de visualización mayor.

Cámara de 200 MP y Dimensity 9500 Super se mantienen

El procesador continúa siendo el MediaTek Dimensity 9500 Super, acompañado por 12 o 16 GB de RAM. Para almacenamiento existen opciones de 256 GB, 512 GB y 1 TB, aunque las configuraciones comercializadas dependerán de cada país.

En fotografía tampoco aparece un recorte frente al modelo chino. El sensor principal conserva 200 MP y estabilización óptica. Lo acompañan un teleobjetivo periscópico de 50 MP con OIS y zoom óptico de 3x, además de un ultra gran angular de 50 MP. Cada pantalla integra una cámara frontal de 20 MP.

Una resolución de 200 MP no garantiza por sí misma mejores fotografías. El resultado depende también del sensor, la óptica y el procesamiento. Esa cantidad de píxeles proporciona más información para determinados recortes, mientras el periscopio permite realizar acercamientos mediante óptica dedicada antes de recurrir al zoom digital.

El vivo X Fold6 global modifica así dos elementos respecto a la edición china: pasa de 7.000 a 6.900 mAh y parte de una generación posterior de Android. Procesador, dimensiones de las pantallas, velocidades de recarga y sistema fotográfico conservan las características principales.

China ya tiene precio y el valor internacional dependerá del mercado

En su país de origen, el X Fold6 parte de 7.999 yuanes, unos US$1.120 antes de impuestos. Esa cantidad no puede trasladarse directamente a otros territorios porque las configuraciones, los tributos y las condiciones comerciales pueden modificar el costo final.

Para Europa se ha reportado una referencia de 2.199 euros. Un minorista italiano también llegó a listar la opción de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento por 2.135,90 euros. Estas cantidades no representan un precio único para todos los países y requieren confirmación para cada lanzamiento local.

La principal incógnita queda en el precio. Vivo todavía debe concretar cuánto costará el X Fold6 en cada mercado y qué configuraciones estarán disponibles. Ese dato permitirá establecer si la versión internacional mantiene una relación similar entre hardware y costo frente a la comercializada en China.

Imagen: vivo / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)