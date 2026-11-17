Xiaomi renueva su pulsera inteligente con un diseño más delgado, nuevas funciones para el seguimiento de la salud y una mayor integración con el ecosistema de Apple. Entre sus novedades se encuentra la posibilidad de recibir notificaciones de dos celulares simultáneamente.

La Xiaomi Smart Band 11 incorpora una pantalla AMOLED de 1,72 pulgadas, con una frecuencia de actualización de 60 Hz y un brillo máximo de 2.000 nits, que facilita la lectura de la información bajo la luz del sol.

Gracias a una nueva batería de grafito de alta densidad, el dispositivo tiene un grosor de 9,99 milímetros, un 9 % menos que la generación anterior, y pesa 15,58 gramos sin la correa.

Xiaomi establece tres escenarios de autonomía en sus pruebas de laboratorio.

– Uso ligero, hasta 21 días.

– Uso normal, hasta 10 días.

– Pantalla siempre activa, hasta 6 días.

Para alcanzar la máxima duración de la batería, es necesario prescindir de algunas funciones, como el seguimiento continuo del estrés y del oxígeno en sangre, así como del análisis del sueño de alta precisión.

Nuevas funciones para el descanso y el ejercicio

El asistente de gestión del sueño analiza el historial de descanso y los hábitos cotidianos para identificar factores que pueden afectar su calidad. Además, permite registrar manualmente información sobre alimentación y actividad física para recibir recomendaciones personalizadas.

Otra novedad es la posibilidad de medir la frecuencia cardíaca durante la natación y transmitir las pulsaciones en tiempo real mediante Bluetooth a ciclocomputadores y aplicaciones compatibles.

Como otras pulseras inteligentes, incorpora alertas ante variaciones anómalas del ritmo cardíaco, recordatorios para relajarse cuando detecta niveles elevados de estrés y herramientas para registrar el ciclo menstrual. Estas mediciones son orientativas y no sustituyen una evaluación médica.

Mayor integración con el iPhone

Quienes tienen un iPhone y un celular Xiaomi podrán recibir notificaciones de llamadas, mensajes y WhatsApp de ambos equipos en la misma pulsera. Para utilizar esta función, deberán iniciar sesión con la misma cuenta Xiaomi y contar con dispositivos compatibles.

También es posible utilizar la banda como disparador remoto de la cámara del iPhone, pasar páginas de libros electrónicos y controlar presentaciones de PowerPoint.

La Xiaomi Smart Band 11 está disponible en España desde 54,99 euros (aproximadamente 60 dólares estadounidenses, según el tipo de cambio del 17 de noviembre de 2026). Su catálogo incluye correas de diferentes materiales, esferas personalizables y una edición con acabado de cerámica.

Imagen: Xiaomi / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).