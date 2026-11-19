La tecnología también puede entrar en los preparativos de Navidad, no solo a través de dispositivos electrónicos, sino de máquinas que permiten fabricar objetos personalizados. Desde camisetas con diseños familiares hasta empaques para regalos, etiquetas, adornos y accesorios decorativos, las herramientas de corte inteligente abren nuevas posibilidades para quienes disfrutan hacer manualidades.

Una de ellas es Cricut, una marca que desarrolla máquinas capaces de cortar diseños en diferentes materiales a partir de instrucciones digitales. Su funcionamiento permite convertir una ilustración, una frase o una fotografía transformada en diseño en piezas que después se pueden aplicar a prendas, papel, cartulina y otros soportes compatibles.

La propuesta puede resultar especialmente útil durante diciembre, cuando aumentan las reuniones familiares y la búsqueda de regalos diferentes. Según una encuesta de Fenalco sobre la Navidad de 2025, preparar y compartir comidas especiales fue una de las actividades más representativas para el 26 % de los colombianos, mientras que intercambiar regalos ocupó el segundo lugar, con un 23 %.

¿Qué se puede hacer con una Cricut en Navidad?

La máquina funciona mediante un sistema de corte controlado por software. El usuario selecciona o crea un diseño digital, lo prepara en la aplicación correspondiente y envía las instrucciones al equipo. Una cuchilla realiza los cortes sobre el material seleccionado, siguiendo las formas y dimensiones establecidas.

Esto permite elaborar diferentes proyectos navideños sin tener que recortar cada figura manualmente.

Por ejemplo, una familia puede diseñar camisetas con ilustraciones de sus integrantes, nombres o frases que identifiquen sus reuniones de diciembre. Para hacerlo, puede utilizar materiales termotransferibles como Iron-On, que permiten cortar el diseño y transferirlo posteriormente a una prenda mediante calor.

Otra posibilidad está en los empaques. Con cartulina y papel se pueden crear cajas pequeñas, etiquetas con nombres, tarjetas de felicitación, sobres y elementos decorativos para envolver los regalos. También es posible preparar adornos para el árbol, guirnaldas y figuras que complementen la decoración de la casa.

Los proyectos no tienen que limitarse a los objetos tradicionales de Navidad. Una fotografía convertida en ilustración puede servir de inspiración para un diseño, mientras que una frase familiar puede convertirse en el motivo de un bolso, una camiseta o una decoración para el hogar.

Una máquina para llevar los diseños a distintos materiales

Entre los equipos de la marca está Cricut Maker 5, disponible en Colombia desde el 12 de noviembre de 2026. Este modelo permite trabajar con diferentes materiales compatibles y realizar cortes de tela cuando se utiliza la herramienta adecuada.

Esto amplía las posibilidades de creación. Por ejemplo, se pueden preparar piezas textiles para proyectos decorativos, aplicaciones para prendas o elementos que después se incorporan mediante costura. Es importante tener en cuenta que la máquina realiza el corte, mientras que los procesos posteriores de unión, pegado o confección pueden requerir herramientas adicionales.

La personalización también permite organizar actividades entre varias generaciones. Los niños pueden proponer dibujos o escoger colores, mientras los adultos preparan los diseños y trabajan con la máquina. De esta manera, la tecnología funciona como una herramienta para materializar ideas que después requieren otras decisiones manuales.

Yanelly Reyes, directora de comunidades de Cricut en Latinoamérica, señala que estas herramientas buscan facilitar el paso de una idea a una creación, sin eliminar la participación de las personas en la elección de materiales, combinaciones y acabados.

La posibilidad de fabricar objetos a partir de diseños propios también cambia la forma de pensar los regalos. Una etiqueta puede llevar una frase que solo entiende una familia, un bolso puede tener la ilustración de una mascota o una camiseta puede recuperar una anécdota compartida durante el año.

En lugar de comprar un objeto terminado, estas máquinas permiten intervenir algunos de los regalos y elementos de la celebración para darles características propias. Una alternativa para quienes quieren incorporar la tecnología a las actividades navideñas sin dejar de lado el trabajo manual.