Regalar un anillo inteligente tiene una dificultad concreta. Quien compra debe acertar con la talla del dedo, el celular y los hábitos de otra persona, sin poder preguntarle demasiado para mantener la sorpresa.

El primer filtro es la persona. Le sirve a quien quiere seguir su sueño y su actividad sin llevar un reloj puesto, sobre todo de noche, y valora que pase por una joya. A quien espera ver la hora o responder mensajes, no.

Estos dispositivos miden a todas horas y no tienen pantalla. Registran el sueño, la frecuencia cardíaca y la recuperación física. Sus lecturas son tendencias orientativas, no diagnósticos médicos.

La batería es otro punto a favor del regalo. Según cada fabricante, rinde entre cuatro y catorce días por carga. El estuche del Galaxy Ring tiene batería propia y lo recarga sin enchufe.

La talla se define antes de la compra y no se puede adivinar

Las medidas no coinciden con las de la joyería tradicional y cada marca usa numeración propia, así que un anillo común no sirve de referencia. Varias marcas ofrecen kits con piezas de prueba para comprobar el ajuste en casa unos días.

Oura facilita este punto. En su tienda oficial es posible regalarlo con ese kit, así el destinatario confirma su medida y elige un acabado del mismo precio antes del envío. Si la talla falla, puede cambiarse durante los 30 días posteriores a la entrega, con el número del pedido original. Para elegir otro acabado, el comprador debe devolver el anillo y realizar una nueva compra.

No todas las opciones cubren todos los dedos. El Amazfit Helio Ring se fabrica solo en tres números y las devoluciones varían por tienda y país. Revisar la política de cambio es parte del regalo.

Aquí está la diferencia que más se pasa por alto. El Oura Ring 5 requiere una membresía para mostrar la mayoría de sus métricas. Sin ella, la app queda limitada a tres puntajes básicos de sueño, actividad y preparación diaria.

El primer mes es gratis y la tienda permite regalar la membresía anual prepagada, con tarifa de EE. UU. de US$69,99. Si nadie la cubre, la cuota mensual, US$5,99 en ese mercado, queda por cuenta de quien lo usa. Regalar este anillo es regalar un compromiso de gasto, o entregar solo los tres puntajes básicos de su app.

Samsung, RingConn, Ultrahuman y Amazfit no cobran cuota por las funciones base. Ultrahuman, eso sí, vende complementos opcionales en su app.

El Galaxy Ring pide un celular con Android 11 o superior, las apps Galaxy Wearable y Samsung Health y una cuenta Samsung. Algunas funciones adicionales son exclusivas de los celulares Galaxy, y el anillo no es compatible con iPhone. Los demás tienen app para iOS y Android.

Ninguno muestra mensajes ni avisos en una pantalla. El RingConn Gen 3 sí alerta con vibración ante cambios de salud, recordatorios y batería baja.

Cinco anillos inteligentes para regalar en Navidad

Estos cinco anillos inteligentes vigentes son un buen punto de partida. Los precios son valores habituales de referencia en dólares, consultados para esta nota con fecha del 22 de noviembre de 2026, y pueden variar por tienda, promociones y país.

Oura Ring 5 : Para quien acepta pagar membresía · iOS y Android · desde US$399.

: Para quien acepta pagar membresía · iOS y Android · desde US$399. Samsung Galaxy Ring : Para quien ya tiene un celular Galaxy · desde US$399,99.

: Para quien ya tiene un celular Galaxy · desde US$399,99. RingConn Gen 3 : Sin cuota y con vibración para alertas · iOS y Android · US$349.

: Sin cuota y con vibración para alertas · iOS y Android · US$349. Ultrahuman Ring Air : Sin cuota, con complementos opcionales · iOS y Android · US$349.

: Sin cuota, con complementos opcionales · iOS y Android · US$349. Amazfit Helio Ring: La opción económica, en solo tres tallas · US$166 aprox. en Amazon EE. UU.

Conviene pedir con tiempo y revisar los plazos antes de pagar, porque entre la prueba de tallas y el envío pueden pasar días o semanas. También conviene guardar el comprobante, ya que los cambios suelen exigir el número del pedido original.

Imagen: Oura