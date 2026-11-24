Honor amplía su catálogo de audífonos inalámbricos con un modelo que se sujeta alrededor de la oreja sin introducir almohadillas en el canal auditivo. La propuesta llega como una alternativa más económica a la versión Pro que la compañía presentó en mayo, con funciones de inteligencia artificial y compatibilidad con audio de alta resolución.

Los Honor Earbuds Clip fueron presentados en China el 23 de noviembre de 2026 junto con la serie de celulares Honor 700. Cada auricular pesa 5,6 gramos e incorpora un puente en forma de C, fabricado con silicona líquida y una estructura interna de aleación de titanio con memoria de forma.

El diseño incluye una curvatura que deja mayor espacio alrededor del conducto auditivo. Según el fabricante, esta construcción permite mantener los dispositivos sujetos sin ejercer demasiada presión sobre la oreja durante sesiones prolongadas de escucha.

Uno de los inconvenientes de los audífonos abiertos es que parte del sonido puede escapar hacia el entorno. Para reducir este efecto, Honor incorporó un sistema acústico inverso que, según la compañía, dirige el audio hacia el oído y limita su propagación hacia el exterior.

Cada unidad integra un controlador dinámico de 10,8 mm con doble circuito magnético y revestimiento de titanio. Admite además LHDC 5.0 de 24 bits, un formato de transmisión inalámbrica compatible con audio de alta resolución. Para aprovecharlo, el celular también debe admitir LHDC.

Hasta 10 horas de reproducción sin utilizar el estuche

De acuerdo con las especificaciones oficiales de Honor, la autonomía alcanza las 10 horas de reproducción continua con una sola carga y se extiende hasta las 40 horas con el estuche. Estas cifras corresponden a pruebas realizadas con un celular de la marca al 50 % del volumen. Una recarga de 10 minutos proporciona aproximadamente tres horas adicionales de música.

Los audífonos pueden cambiar automáticamente entre dos dispositivos, según cuál esté reproduciendo contenido. También incorporan detección de uso y permiten compartir el audio de un celular Honor compatible entre dos pares de audífonos.

La certificación IP54 ofrece resistencia al polvo y las salpicaduras, pero solo se aplica a los auriculares, no al estuche de carga.

El componente de inteligencia artificial incluye un traductor, un asistente de grabación y acceso a YOYO, el asistente de voz de la compañía. La traducción y la grabación requieren aplicaciones de Honor y no funcionan de manera independiente desde los audífonos.

Los Honor Earbuds Clip estarán disponibles en blanco perla y negro estrellado. Las reservas ya comenzaron en China y su comercialización está prevista para el 27 de noviembre. El precio de lanzamiento es de 449 yuanes (67 dólares), frente al precio de venta sugerido de 499 yuanes (74 dólares).

Las equivalencias son aproximadas y se calcularon con el tipo de cambio central del 23 de noviembre de 2026, de 6,7120 yuanes por dólar. Por ahora, no se ha anunciado su lanzamiento internacional.

Imagen: Honor / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).