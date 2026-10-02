Galaxy Buds On vs FreeClip 2 vs OpenDots ONE: ¿cuál es mejor?

Los audífonos de tipo clip dejan libre el canal auditivo y permiten escuchar el entorno mientras se reproduce música. La comparación Galaxy Buds On vs FreeClip 2 vs OpenDots ONE reúne las alternativas de Samsung, Huawei y Shokz, con diferencias en peso, autonomía, resistencia, sonido, llamadas, conectividad y precio.



Samsung acaba de presentar los Galaxy Buds On y todavía no ha publicado toda su ficha técnica. Huawei y Shokz ofrecen más información de sus modelos. Algunas características pueden compararse entre los tres, mientras otras siguen pendientes en la opción de Samsung.

El formato es similar, pero cambia la forma de sujetarlos

Samsung afirma haber estudiado distintas formas de oreja y realizado simulaciones para decidir dónde colocar el altavoz y la batería. La compañía amplió la superficie de contacto para repartir la presión y ajustó la elasticidad de la banda para mantener los Buds On sujetos durante el movimiento. Los controles táctiles están en la parte posterior.

Huawei llama C-Bridge a la estructura flexible de FreeClip 2. Cada unidad pesa aproximadamente 5,1 gramos y reconoce automáticamente en qué oreja está, de modo que ambas son intercambiables. Huawei explica que un ligero movimiento de cabeza ayuda al sistema a identificar el lado cuando se cambia su posición.

OpenDots ONE emplea JointArc, una unión de aleación flexible de titanio, y también identifica automáticamente izquierda y derecha. Cada audífono pesa 6,5 gramos, 1,4 más que FreeClip 2. El peso permite saber cuál es más ligero, pero no cuál resultará más cómodo para cada persona.

Samsung todavía no revela cuánto pesan los Buds On y tampoco existen mediciones equivalentes sobre la presión que ejercen los tres productos. La comodidad, por tanto, no puede compararse objetivamente a partir de sus fichas técnicas.

Sonido, llamadas y conectividad separan a los tres

Galaxy Buds On

utiliza TwinBoost para reforzar los graves, ajusta automáticamente el volumen según el entorno e incorpora Audio Leakage Reduction para limitar la fuga de sonido. Samsung advierte que parte del audio puede escapar según el volumen, la forma de la oreja, el ruido ambiental y el ajuste. El procesamiento utiliza Snapdragon S7 Gen 1 y un amplificador Class-D.

Para las llamadas, Samsung combina tres micrófonos, un sensor basado en conducción ósea que detecta las vibraciones producidas al hablar y procesamiento mediante aprendizaje automático. Intelligent Clear Call busca separar la voz del ruido exterior. Su desempeño frente a Huawei y Shokz requiere pruebas bajo las mismas condiciones.

FreeClip 2 incorpora un driver de doble diafragma de 10,8 mm, efectos Multi-EQ y volumen adaptativo. Para las llamadas cuenta con tres micrófonos, cancelación de ruido y procesamiento mediante una red neuronal profunda multicanal. Su ficha técnica confirma Bluetooth 6.0 y conexión simultánea con dos dispositivos.

Esto permite mantener FreeClip 2 enlazado, por ejemplo, con un celular y un PC. También incorpora sensores infrarrojo y Hall, giroscopio, acelerómetro, sensor acústico óseo y controles táctiles. Huawei permite personalizar acciones como doble y triple toque o deslizamiento desde HUAWEI Audio Connect.

OpenDots ONE combina Bassphere para trabajar los graves con DirectPitch para dirigir el sonido. Shokz incluye Dolby Audio y opciones de ecualización. Sus cuatro micrófonos utilizan cancelación de ruido mediante inteligencia artificial y Bluetooth 5.4 admite conexión multipunto con dos equipos.

Las fichas técnicas no permiten saber cuál se escucha mejor. Cuatro micrófonos en lugar de tres tampoco garantizan llamadas de mayor calidad. Para determinar ambas diferencias habría que probar los tres modelos en condiciones equivalentes.

Samsung incorpora funciones para dispositivos Galaxy compatibles. Los Buds On permiten iniciar Gemini Live mediante la voz, grabar notas rápidas y utilizar movimientos de cabeza para responder o finalizar llamadas, descartar alarmas o escuchar notificaciones. Quick Voice Memo requiere un equipo compatible con Galaxy AI, Grabadora de Voz de Samsung, Bixby y configuración previa.

Batería, carga y resistencia muestran diferencias claras

OpenDots ONE alcanza hasta 10 horas de reproducción por carga y 40 con el estuche. FreeClip 2 llega a 9 horas y 38, respectivamente. Galaxy Buds On ofrece hasta 9,5 horas, aunque Samsung todavía no informa cuánto añade su caja. Estas cifras proceden de pruebas realizadas por cada fabricante.

Con diez minutos de carga, FreeClip 2 recupera hasta tres horas de reproducción y OpenDots ONE obtiene dos. Ambos admiten carga inalámbrica. Huawei especifica unos 60 minutos para cargar audífonos y estuche mediante cable, mientras Shokz indica 60 minutos para cargar las piezas desde la caja. Samsung no publica datos equivalentes.

FreeClip 2 tiene certificación IP57 en los audífonos e IP54 en el estuche. Huawei advierte que no deben utilizarse para nadar, ducharse ni exponerse a agua de alta presión o flujo rápido. OpenDots ONE cuenta con IP54 en las piezas y Shokz no declara una protección equivalente para su caja.

Samsung tampoco ha comunicado la certificación de resistencia de Galaxy Buds On. Siguen pendientes su peso, versión de Bluetooth y autonomía total con el estuche, datos necesarios para completar la comparación.

¿Cuánto cuestan Galaxy Buds On, FreeClip 2 y OpenDots ONE?

Los Galaxy Buds On costarán 299.000 wones en Corea del Sur, alrededor de US$220, y comenzarán a venderse allí el 27 de octubre. Samsung anunció que después llegarán a otros mercados, pero aún no ha comunicado precios internacionales.

FreeClip 2 cuesta £179,99 en Reino Unido, aproximadamente US$238. OpenDots ONE tiene un precio de US$199,95 en Estados Unidos y de £179 en Reino Unido, unos US$236. Las conversiones a dólares son aproximadas y pueden cambiar con el tipo de cambio.

Huawei y Shokz cuestan prácticamente lo mismo en Reino Unido, con apenas £0,99 de diferencia en sus precios regulares. Los 299.000 wones de Samsung sirven como referencia, pero su conversión a dólares no significa que Galaxy Buds On vaya a venderse por ese valor en otros países.

¿Cuál conviene según el uso?

Para ejercicio y actividades donde haya sudor o exposición a salpicaduras, FreeClip 2 tiene una diferencia verificable. Sus audífonos cuentan con certificación IP57, frente a IP54 de OpenDots ONE. Además, pesan 5,1 gramos por pieza frente a los 6,5 gramos de Shokz. Samsung todavía no informa el peso ni la resistencia de Galaxy Buds On.

Si la prioridad es pasar más tiempo sin recurrir al estuche, OpenDots ONE ofrece la mayor autonomía anunciada, con hasta 10 horas por carga. Galaxy Buds On alcanza 9,5 horas y FreeClip 2 llega a 9. Para jornadas más largas, Shokz proporciona hasta 40 horas con su caja, frente a las 38 de Huawei; Samsung aún no publica la autonomía total.

Quienes alternan entre un celular y un PC pueden mantener dos dispositivos conectados simultáneamente con FreeClip 2 y OpenDots ONE. Galaxy Buds On concentra varias funciones en equipos Galaxy compatibles, entre ellas Gemini Live, notas rápidas y movimientos de cabeza para gestionar llamadas, alarmas o notificaciones.

La comparación Galaxy Buds On vs FreeClip 2 vs OpenDots ONE cambia según la prioridad. FreeClip 2 reúne menor peso, mayor protección IP y tres horas de reproducción con diez minutos de carga; OpenDots ONE ofrece la mayor autonomía confirmada; Galaxy Buds On incorpora funciones adicionales para dispositivos Galaxy. Sonido, comodidad y calidad de llamadas requieren pruebas equivalentes para determinar diferencias.

Imagen: Samsung, Huawei y Shokz / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)