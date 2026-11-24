Regalar audífonos inalámbricos esta Navidad no implica necesariamente elegir un modelo que se introduzca en el oído. El formato tipo clip ofrece una alternativa para quienes prefieren escuchar música mientras trabajan, caminan o hacen ejercicio sin aislarse completamente del entorno.

Estos dispositivos se sujetan alrededor de la oreja, de manera similar a un arete. A diferencia de los modelos intraurales, dejan libre el canal auditivo. Sin embargo, una de las limitaciones de los audífonos abiertos es su menor aislamiento acústico, especialmente en lugares con mucho ruido.

Antes de elegir, conviene revisar cuánto dura la batería sin recurrir al estuche, qué protección ofrecen frente al sudor y si permiten conectarse simultáneamente a dos equipos.

Estos siete modelos de 2026 permiten comparar opciones accesibles con las de marcas de mayor precio, como Huawei y Sony. La comparación se basa en las especificaciones de cada fabricante, no en pruebas de sonido o comodidad, y por eso no establece un ranking.

Qué ofrece cada modelo

SoundPEATS UU2 (POP Clip2). Presentados en agosto, cuestan 49,99 dólares. Cada auricular pesa aproximadamente cinco gramos, incorpora botones físicos y cuenta con resistencia IPX5 frente al agua. Ofrecen conexión simultánea a dos dispositivos y una autonomía anunciada de hasta 10 horas por carga y 42 horas con el estuche.

Con LDAC activado, la duración por carga baja a entre siete y ocho horas. Esta tecnología de transmisión inalámbrica permite reproducir audio de alta resolución en equipos compatibles.

CMF Clip Pro. Lanzados en agosto por 99 dólares, actualmente se consiguen por 59 dólares en la tienda oficial de Nothing en Estados Unidos. Incorporan una rueda física en el estuche para controlar la reproducción y el volumen. Alcanzan hasta 10 horas de funcionamiento continuo y 32,5 horas en total.

Además, admiten LDAC y ofrecen conexión simultánea a dos equipos. Los auriculares cuentan con protección IP54 frente al polvo y las salpicaduras.

Baseus Bowie MC2. Por 59,99 dólares, incluye almohadillas de silicona en tres tamaños para adaptar la sujeción, protección IP67 contra polvo y agua en los auriculares, no en el estuche, y compatibilidad con LDAC.

Según las especificaciones oficiales de Baseus, alcanza 13 horas de reproducción continua y hasta 60 horas con el estuche, siempre que se mantenga desactivado el refuerzo de graves. Esta última función reduce las cifras a 11,5 y 55 horas, respectivamente.

Honor Earbuds Clip. Salen a la venta en China el 27 de noviembre por 449 yuanes, unos 67 dólares al tipo de cambio central del 23 de noviembre de 2026 (6,7120 yuanes por dólar). Honor no ha anunciado lanzamiento internacional.

Cada auricular pesa 5,6 gramos. Anuncian 10 horas por carga y 40 horas con el estuche, y protección IP54 solo en los auriculares, no en el estuche.

EarFun Clip 2. Se comercializa por 79,99 dólares e incorpora carga inalámbrica del estuche, resistencia IP55 y una función de traducción mediante su app. Su autonomía anunciada es de 11 horas por carga y 40 horas en total, aunque al activar LDAC disminuye a seis y 22 horas, respectivamente.

Huawei FreeClip 2. Salió a la venta en Europa el 21 de enero de 2026 por 179,99 libras o 199 euros. Según la ficha oficial de Huawei, cada auricular pesa 5,1 gramos y tiene protección IP57, mientras el estuche tiene IP54.

La ficha indica 9 horas de música por carga y 38 horas con el estuche, además de conexión simultánea a dos dispositivos. Huawei no lo vende oficialmente en Estados Unidos.

Sony LinkBuds Clip. Presentados el 21 de enero de 2026, cuestan 229,99 dólares en la tienda oficial de Sony en Estados Unidos. Anuncian hasta 9 horas por carga y 37 horas con el estuche, resistencia IPX4 y conexión a dos dispositivos. No admiten LDAC.

Qué diferencias pueden determinar la compra

Los Baseus Bowie MC2 anuncian la mayor autonomía por carga y la protección más alta en los auriculares, y los SoundPEATS UU2 son los más económicos en dólares.

La duración de la batería varía según la tecnología de transmisión utilizada y el volumen. Si se pretende escuchar música con LDAC, es importante revisar la autonomía específica para ese modo.

El precio y las horas de batería no permiten saber cómo suena un modelo ni cómo se ajusta a cada oreja, algo importante en un regalo que no se puede probar antes. Antes de comprar, conviene confirmar si el modelo se vende en el país, qué garantía ofrece la tienda y si acepta devoluciones.

Los precios en dólares corresponden a las tiendas oficiales en línea consultadas el 24 de noviembre de 2026, salvo el Honor, convertido desde yuanes, y el Huawei, en libras y euros. Baseus y CMF tienen descuentos vigentes. Los importes pueden variar según el mercado, los impuestos y las promociones.

Imagen: SoundPEATS y CMF / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).