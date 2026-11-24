Un parlante portátil puede acompañar un viaje, una tarde en la piscina, una reunión con amigos o convertirse en el equipo de sonido de la casa. Sin embargo, elegir uno no depende únicamente de cuántos vatios ofrece. La autonomía, la resistencia al agua y al polvo, el peso y las opciones de conexión determinan qué tan práctico resulta para cada actividad.

En Colombia hay alternativas de marcas como Sonos, Xiaomi, LG y Samsung, con equipos que van desde modelos que caben en una mochila hasta parlantes de mayor tamaño diseñados para reuniones y fiestas. Esta es una guía con cinco opciones que se encuentran en canales comerciales del país y sus precios de referencia.

1. Sonos Play: para quienes buscan sonido portátil y conectividad en casa

El Sonos Play combina Bluetooth y Wi-Fi, dos opciones que permiten utilizarlo tanto fuera de casa como integrado a un sistema de audio doméstico. Tiene certificación IP67, resistencia a caídas y una batería que ofrece hasta 24 horas de reproducción.

Pesa 1,3 kilogramos e incorpora tres amplificadores digitales, dos tweeters y un woofer. También permite cargar celulares mediante USB-C y conectarse con otros parlantes Sonos.

Su precio publicado es de $1.119.200 en Mac Center Colombia, aunque puede variar según el color y las existencias.

2. Xiaomi Sound Party: para reuniones y paseos

Con 50 W de potencia, el Xiaomi Sound Party está pensado para quienes necesitan más volumen sin transportar una torre de sonido. Integra un woofer de 35 W y un tweeter de 15 W, además de tecnología Harman AudioEFX.

Tiene Bluetooth 5.4, certificación IP67 y una batería que promete hasta 26 horas de reproducción bajo condiciones específicas de prueba. También funciona como batería externa y permite conectar hasta 100 parlantes compatibles mediante Party Connect.

Pesa aproximadamente 1,2 kilogramos y tiene un asa integrada para transportarlo. Su precio es de $499.900 en la tienda oficial de Xiaomi Colombia.

3. LG XBOOM Blast: potencia para espacios abiertos

Quienes buscan un equipo de mayor tamaño pueden considerar el LG XBOOM Blast. Ofrece hasta 220 W de potencia cuando está conectado a la corriente y hasta 210 W en modo batería.

Tiene certificación IP67, batería reemplazable y autonomía anunciada de hasta 35 horas. También incorpora Bluetooth 5.4, iluminación, conexión Auracast y puerto USB-C para cargar otros dispositivos.

Pesa cerca de seis kilogramos. Por eso, aunque es portátil, resulta más apropiado para transportarlo en carro o moverlo entre espacios que para llevarlo diariamente en una mochila.

Su precio de referencia en Alkosto es de $1.799.900.

Opciones para fiestas y para llevar en la mochila

4. Samsung Sound Tower ST50F: para fiestas y entretenimiento

La Sound Tower ST50F ofrece hasta 240 W de potencia y una batería con autonomía anunciada de hasta 18 horas. Tiene Bluetooth, resistencia IPX4 contra salpicaduras, iluminación y funciones para karaoke y reproducción musical.

Su diseño incorpora ruedas y un asa telescópica para facilitar el desplazamiento. Con unas dimensiones de 73,6 centímetros de alto, es un equipo pensado para reuniones y fiestas, no para llevar en un bolso.

En Alkosto aparece publicada por $1.299.900.

5. Xiaomi Sound Outdoor: para viajes y actividades al aire libre

Con 30 W de potencia y un peso aproximado de 597 gramos, el Xiaomi Sound Outdoor es una alternativa para quienes priorizan la movilidad. Tiene Bluetooth 5.4, certificación IP67 y hasta 12 horas de autonomía anunciada.

Su diseño permite llevarlo en una mochila y utilizarlo en paseos, caminatas o reuniones pequeñas. También puede emparejarse con otro parlante del mismo modelo para conseguir sonido estéreo.

Su precio es de $249.900 en la tienda oficial de Xiaomi Colombia.

¿Cuál parlante portátil conviene comprar?

La elección depende del uso. El Sonos Play combina movilidad con funciones para el hogar; el Xiaomi Sound Party ofrece potencia y autonomía para reuniones; el LG XBOOM Blast está pensado para espacios abiertos; el Samsung ST50F responde a necesidades de entretenimiento y fiestas, mientras que el Xiaomi Sound Outdoor facilita los desplazamientos.

Antes de comprar, conviene revisar la certificación IP, el peso y la duración de la batería. También hay que tener presente que las horas anunciadas por los fabricantes se calculan bajo condiciones controladas y pueden disminuir cuando se utiliza el volumen alto o se activan las luces.

Los cinco modelos permiten reproducir música desde celulares mediante Bluetooth. La diferencia está en el tamaño, la potencia y las funciones adicionales que cada uno ofrece.