Una banda inteligente puede ser un regalo de Navidad tanto para quienes quieren comenzar a hacer ejercicio como para deportistas que necesitan conocer mejor su recuperación física. Sin embargo, las diferencias entre estos dispositivos van desde la posibilidad de registrar recorridos sin llevar el celular hasta el acceso a funciones avanzadas de seguimiento de la salud.

La selección considera seis criterios de evaluación que incluyen la relación entre precio y prestaciones, las funciones de salud y actividad física, la autonomía, la compatibilidad con distintos sistemas operativos, la actualidad tecnológica y la disponibilidad internacional.

Los cinco modelos pertenecen a diferentes marcas. Además, la comparación se basa en las especificaciones publicadas por los fabricantes y sus precios de referencia, no en pruebas propias de rendimiento o precisión de los sensores.

1. Xiaomi Smart Band 11 – Equilibrio entre precio y prestaciones

La pulsera incorpora una pantalla AMOLED de 1,72 pulgadas, seguimiento del sueño y medición del oxígeno en sangre. Además, alcanza hasta 21 días de autonomía en condiciones de uso ligero.

Es compatible con Android 8.0 y iOS 14.0 en adelante. Entre las novedades de la Xiaomi Smart Band 11 se encuentra la posibilidad de recibir notificaciones de un iPhone y un celular Xiaomi compatibles en la misma pulsera.

Precio de referencia – 59,99 euros (unos 66 dólares).

2. Huawei Band 11 Pro – Actividades deportivas al aire libre

Gracias a su sistema de posicionamiento satelital integrado, permite registrar recorridos al correr o caminar sin necesidad de llevar el celular.

Dispone de una pantalla AMOLED de 1,62 pulgadas y herramientas para monitorear el descanso, el estrés y la frecuencia cardíaca. En cuanto a la batería, Huawei anuncia hasta 14 días de autonomía máxima y ocho con un uso típico.

Precio de referencia – 74,90 euros (unos 82 dólares).

3. Samsung Galaxy Fit3 – Integración con el ecosistema Galaxy

Resulta especialmente interesante para quienes tienen un celular Samsung Galaxy y utilizan la aplicación Samsung Health. Desde su pantalla de 1,6 pulgadas permite consultar notificaciones y controlar la reproducción de música. Asimismo, registra más de 100 modalidades de ejercicio.

La batería alcanza hasta 13 días, aunque esta cifra se reduce a 3,5 días al activar la visualización permanente de la pantalla. Por otra parte, no es compatible con iPhone.

Precio de referencia – 59,90 euros (unos 66 dólares).

4. Amazfit Helio Strap – Entrenamiento y recuperación física

A diferencia de los modelos anteriores, esta banda prescinde de la pantalla. Sus prestaciones se concentran en el registro del esfuerzo durante los entrenamientos y el análisis de la recuperación física mediante la aplicación Zepp.

También puede transmitir la frecuencia cardíaca en tiempo real a equipos deportivos compatibles. Ofrece hasta diez días de autonomía y, además, no exige una suscripción mensual para acceder a sus funciones de seguimiento.

Precio de referencia – 99,99 dólares.

5. Google Fitbit Edge – Seguimiento avanzado de la salud

Es la alternativa de mayor precio de esta selección. Entre sus prestaciones se encuentran el electrocardiograma, el registro de más de 50 modalidades deportivas, la medición de la temperatura de la piel y el análisis del sueño.

Según el fabricante, alcanza hasta siete días de autonomía. Sin embargo, algunas funciones avanzadas requieren una suscripción y determinadas herramientas de salud están sujetas a disponibilidad regional.

Precio de referencia – 179,99 dólares.

Los precios de estas bandas inteligentes corresponden a referencias comerciales de España y Estados Unidos. Por lo tanto, pueden variar según el país, la tienda y las promociones navideñas.

Imagen: Xiaomi, Huawei, Samsung, Amazfit y Google / Editada por ENTER.CO