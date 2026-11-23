Google comenzó a ofrecer descuentos anticipados por Black Friday en sus suscripciones de inteligencia artificial. La promoción está dirigida a quienes ya tienen una membresía de IA o almacenamiento de la compañía. La oferta disponible depende de las condiciones de cada cuenta.

Vikas Kansal, responsable de producto de las suscripciones de Gemini, anunció el 20 de noviembre de 2026 que los planes Google AI Pro y AI Plus tienen descuentos de hasta el 50 %. La promoción anticipada está disponible hasta el 26 de noviembre, con condiciones que dependen de la suscripción actual.

En Estados Unidos, los reportes sobre la promoción sitúan Google AI Pro en 99,99 dólares durante el primer año para determinadas cuentas elegibles, frente al precio anual habitual de 199,99 dólares. La tarifa disponible debe comprobarse al ingresar a la cuenta.

La disponibilidad de esta oferta en Colombia no está confirmada y tampoco se ha establecido que las mismas condiciones se apliquen en todos los mercados.

Antes de aceptar el cambio, conviene revisar el importe que aparece en la cuenta, la modalidad de facturación y el precio previsto para la siguiente renovación. La tarifa promocional del primer año no debe interpretarse como un descuento permanente.

Qué incluye Google AI Pro con el descuento

La suscripción ofrece límites de uso ampliados para los modelos de Gemini, incluidos Hydrogen y Neon, desarrollados para diferentes niveles de complejidad. El segundo está orientado a tareas de razonamiento avanzado, programación y problemas que requieren varios pasos de análisis.

Google incluye además acceso ampliado a funciones de generación de contenido y herramientas de productividad integradas en sus servicios.

Otro beneficio son los 5 TB de almacenamiento en la nube, que pueden utilizarse en Google Drive, Gmail y Fotos. Según la descripción oficial de los planes de Google, AI Pro contempla además servicios como YouTube Premium Lite, Google Health Premium y Google Home Premium Standard, sujetos a disponibilidad regional.

La diferencia entre el acceso gratuito y las modalidades de pago no depende únicamente de los modelos disponibles. Los límites de consultas y otras funciones cambian según la suscripción, como se explica en la comparación entre IA gratuita y de pago.

El plan más económico también entra en la promoción

Google AI Plus también participa en la campaña. Su precio habitual en Estados Unidos es de 4,99 dólares mensuales y determinadas cuentas pueden recibir una reducción de hasta el 50 %, según las condiciones de la oferta.

Esta modalidad ofrece acceso ampliado a Gemini 4 Hydrogen, herramientas de creación de imágenes y videos, y opciones de almacenamiento en la nube. Sus límites son inferiores a los del plan Pro, por lo que ambos servicios tienen diferentes niveles de acceso.

Quienes todavía no tienen una suscripción deberán esperar a las promociones previstas para el Black Friday del 27 de noviembre. Kansal señaló que Google prepara ofertas para nuevas cuentas, pero no detalló sus precios ni las condiciones de contratación.

La promoción anticipada también puede aparecer para quienes obtuvieron acceso gratuito mediante campañas asociadas a determinados dispositivos Pixel. Antes de contratar un plan de pago, es importante revisar si el cambio reemplazaría la prueba vigente y qué ocurriría con el periodo gratuito restante.

Imagen: Google / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)