Signal prepara restricciones para evitar que los asistentes de inteligencia artificial (IA) lean conversaciones privadas mediante capturas de pantalla. En iOS 27 bloqueará estas imágenes dentro de la aplicación. En las versiones compatibles de Android, activará automáticamente la seguridad de pantalla cuando detecte que un asistente intenta acceder a lo que aparece en ella.

La medida fue anunciada este 20 de noviembre mediante una publicación oficial de Signal. La compañía explicó que las restricciones estarán habilitadas de forma predeterminada, aunque podrán desactivarse desde la configuración de la app. También reconoció que su funcionamiento depende de las capacidades de cada sistema operativo.

En equipos de varios fabricantes de Android, Signal no puede detectar de forma fiable los intentos de captura cuando estas ya están bloqueadas. Para evitar que dejen de funcionar sin explicación, optó por activar la seguridad de pantalla al identificar el acceso de un asistente.

Cómo pueden los agentes de IA acceder a mensajes privados

Signal utiliza cifrado de extremo a extremo, un sistema que protege las comunicaciones para que solo sus participantes puedan leerlas. Sin embargo, esta tecnología no impide que otra herramienta examine el contenido cuando aparece en la pantalla de un dispositivo.

El problema surge cuando un asistente obtiene permisos amplios del sistema operativo. Con esas autorizaciones puede consultar información de otras aplicaciones y trasladarla a sus propios sistemas de procesamiento, sin necesidad de romper el cifrado.

Una investigación publicada el 18 de noviembre encontró que Muse, el agente de IA de Meta, podía obtener mensajes de Signal mediante permisos concedidos durante su configuración. En Android utilizó las notificaciones; en macOS, herramientas de accesibilidad y capturas de pantalla. Las mismas solicitudes fueron bloqueadas en las pruebas realizadas con un iPhone.

Apple cerró esa vía específica con una actualización de macOS, aunque incorporó nuevos permisos destinados a agentes inteligentes. Meta, por su parte, sostuvo que Muse solo puede interactuar con otras aplicaciones mediante autorizaciones concedidas expresamente.

Signal exige más controles a Apple, Google y Microsoft

Las restricciones anunciadas no solucionan todas las formas de acceso a información privada. Signal reconoce que los asistentes pueden recurrir a otros mecanismos, como consultar archivos almacenados en el dispositivo.

Por eso solicitó a Apple, Google y Microsoft herramientas que permitan excluir completamente determinadas aplicaciones del procesamiento mediante IA. La petición incluye controles sobre la lectura de pantalla, las notificaciones, los archivos y otras funciones del sistema operativo.

La compañía también reclama documentación más detallada sobre el funcionamiento de estos agentes para identificar qué información pueden consultar y cómo la procesan.

Durante 2025, Signal ya había aplicado una protección similar en Windows para impedir que Recall de Microsoft almacenara capturas de conversaciones privadas. Sin embargo, reconoce que todavía no puede implementar una barrera equivalente de manera fiable en macOS.

En macOS 27, Signal recomienda añadir la aplicación a la lista de apps excluidas en la configuración de Siri. Esa medida busca proteger los mensajes del acceso proactivo de Siri AI, no de todos los agentes.

Imagen: Signal / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)