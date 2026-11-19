El 17 de noviembre aparecieron en PyPI, el repositorio oficial de paquetes de Python, dos versiones modificadas de agent-framework, la librería con la que Microsoft permite construir agentes de inteligencia artificial. Las entregas 1.26.1 y 1.26.2 se publicaron con solo 33 minutos de diferencia y ambas escondían un programa diseñado para robar credenciales. PyPI ya las retiró, pero quien las haya instalado tiene motivos para revisar sus sistemas.

El paquete legítimo es un proyecto oficial de Microsoft que registra cerca de 200.000 descargas al mes, según la firma de seguridad Wiz. Esa popularidad lo convirtió en un objetivo atractivo: basta con que la versión envenenada llegue a unos pocos equipos de desarrollo o servidores de integración continua para que el atacante recopile llaves de acceso a nubes corporativas.

Se activaba solo, sin necesidad de usar la librería

Lo más delicado del ataque es su mecanismo de arranque. Según la ficha técnica publicada en GitHub Advisory Database, las versiones comprometidas añadían un archivo de inicio con extensión .pth que Python ejecuta cada vez que arranca el intérprete. La víctima no necesitaba importar agent-framework en su código: con tenerlo instalado alcanzaba para que el ladrón se pusiera en marcha.

Ese código se desprendía en un proceso independiente, ocultaba cualquier error y trabajaba en segundo plano. En la primera entrega se camufló con el nombre agent_framework_meta y en la segunda, publicada media hora después, cambió a af_runtime_diag, una señal de que el atacante ajustó su táctica en tiempo real.

Qué información buscaba robar

El programa recolectaba el nombre del equipo, el usuario y el directorio de trabajo. Después rastreaba variables de entorno cuyo nombre contuviera palabras como TOKEN, SECRET, PASSWORD, KEY, AZURE, AWS, GITHUB, OPENAI, NPM, PIP o CI_, un patrón que cubre la mayoría de las credenciales que se manejan en desarrollo de software.

También revisaba archivos habituales de acceso: la carpeta .azure, las configuraciones de npm, netrc, las credenciales de Git, las de Docker, los tokens de Hugging Face y los archivos .env. En servidores de Azure intentaba obtener tokens de identidad administrada a través del servicio interno de metadatos, y la versión 1.26.2 sumó el robo de tokens de GitHub Actions, lo que apunta directamente a canalizaciones de integración continua.

Toda esa información se comprimía, se codificaba en base64 y se enviaba con una petición HTTP a una dirección de webhook.site, un servicio que permite recibir solicitudes de prueba. La ficha del incidente precisa que la última versión limpia, la 1.26.0, no está afectada y que por ahora no se ha atribuido el ataque a ninguna campaña conocida.

Cómo comprobar si su equipo quedó expuesto

La primera revisión es sencilla. En cada entorno donde se use esta librería, el comando pip show agent-framework muestra la versión instalada. Si aparece 1.26.1 o 1.26.2, la recomendación de los investigadores es tratar ese entorno como comprometido, aunque el programa ya no esté disponible en PyPI.

Los pasos que sugieren los análisis publicados son estos:

Volver a la versión 1.26.0 o a una anterior, y verificar que los archivos agent_framework_meta.pth o af_runtime_diag.pth ya no existen en la instalación.

Rotar todas las credenciales alcanzables desde ese equipo: llaves de Azure, AWS y GitHub, tokens de Hugging Face y OpenAI, y secretos de las canalizaciones de integración.

Revisar los registros de las ejecuciones de integración continua entre el 17 y el 18 de noviembre, porque la segunda versión buscaba específicamente los tokens temporales de GitHub Actions.

Fijar versiones exactas en los archivos de dependencias y, cuando sea posible, verificar los hashes de los paquetes antes de instalarlos.

El incidente repite un patrón que la comunidad de Python ya conoce: los repositorios de paquetes son una vía de entrada silenciosa a miles de proyectos. ENTER.CO documentó un caso anterior en el que se encontró malware en uno de los repositorios clave para desarrolladores de Python, y desde entonces los ataques se han vuelto más sofisticados. La diferencia ahora es el objetivo: ya no se busca solo el equipo del programador, sino las llaves que ese equipo guarda para hablar con la nube.

Fuentes: GitHub Advisory Database, Socket