Preparar un examen, analizar los resultados de ventas de una empresa o gestionar las tareas de un proyecto son algunas de las posibilidades que ofrece la nueva función de Gemini Notebook. Google ha incorporado a su herramienta de investigación con inteligencia artificial (IA) la capacidad de generar sitios web interactivos a partir de los documentos cargados en cada cuaderno.

El servicio, conocido anteriormente como NotebookLM, amplía así sus capacidades, que hasta ahora estaban orientadas a resumir textos, responder preguntas, organizar contenidos y facilitar la comprensión de conceptos complejos.

De acuerdo con el anuncio oficial de Google, publicado el 16 de noviembre, para acceder a esta novedad basta con escribir «créame un sitio web» en el chat del cuaderno y describir qué se desea construir. La IA se encargará de generar la página tomando como referencia las fuentes previamente incorporadas.

Una vez finalizado el proceso, es posible abrir el resultado en una nueva pestaña del navegador, interactuar con sus elementos o compartirlo con otras personas. Todo ello sin necesidad de tener conocimientos de programación.

De los materiales de estudio a la gestión de proyectos

En el ámbito educativo, un estudiante de química puede solicitar una tabla periódica interactiva a partir de sus apuntes. Quien repasa historia puede elaborar una línea de tiempo que le permita explorar acontecimientos de diferentes épocas.

Para entornos profesionales, Google propone paneles de visualización de datos. Por ejemplo, un equipo comercial puede utilizar sus informes trimestrales para construir una página desde la cual consultar la evolución de las ventas y explorar los resultados del periodo.

Otra de las aplicaciones es el seguimiento de proyectos. A partir de los archivos de planificación, se puede solicitar la elaboración de un espacio que reúna las actividades pendientes y sus respectivos plazos de entrega.

La nueva función de Gemini Notebook ha comenzado a implementarse a escala mundial en su versión web para mayores de 18 años, incluidos los suscriptores de Google Workspace, el conjunto de aplicaciones de productividad de la compañía. Su llegada a la app móvil está prevista para más adelante, aunque todavía no se ha anunciado una fecha concreta.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)