Un chat temporal de ChatGPT puede usar recuerdos que la cuenta ya tenía guardados. El nombre no significa que la conversación empiece necesariamente desde cero: la documentación actual de OpenAI permite elegir entre un modo personalizado y otro sin personalización antes de enviar el primer mensaje.

También hay una decisión posterior que cambia sus condiciones: guardarlo. Mientras sigue siendo temporal, no aparece en el historial ni se utiliza para mejorar los modelos de OpenAI. Al convertirlo en un chat normal, pasan a aplicarse los ajustes de personalización y entrenamiento de la cuenta.

La diferencia merece revisarse antes de usarlo para una consulta de trabajo o una pregunta que no quiere conservar. Esta explicación se basa en las guías actuales del proveedor, consultadas el 18 de noviembre; no en una prueba de todas las cuentas o planes. Los controles disponibles pueden depender del espacio de trabajo y de sus restricciones.

Chat temporal personalizado no significa memoria nueva

OpenAI indica que, al abrir una conversación nueva y seleccionar Temporary, se puede escoger Personalized o Unpersonalized. La primera opción puede utilizar recuerdos existentes, instrucciones personalizadas y complementos. La segunda no utiliza esos tres elementos. Esa elección debe hacerse antes de empezar: no puede cambiarse cuando la conversación ya comenzó.

Ninguna de las dos opciones crea ni actualiza recuerdos mientras el chat permanece temporal. Son dos asuntos distintos: recuperar información que ya existía y guardar información nueva. Por eso, una respuesta adaptada a sus preferencias no demuestra por sí sola que el sistema acaba de crear una memoria.

El proveedor añade una salvedad: sus mecanismos de seguridad pueden utilizar contexto limitado de conversaciones anteriores en situaciones excepcionales de alto riesgo. Desactivar la personalización no elimina esos mecanismos. Las reglas de la cuenta y de la organización también tienen prioridad sobre la elección de una conversación individual.

Guardar la conversación cambia las reglas

Si decide conservar un chat temporal para retomarlo después, OpenAI explica que guardarlo lo convierte en una conversación normal. Desde ese momento sigue los ajustes de la cuenta. Si la memoria está activada, la conversación guardada puede servir para personalizar respuestas futuras; el uso para mejorar modelos depende del control correspondiente.

Guardar no es, por tanto, una simple marca para encontrar el texto. Antes de hacerlo, revise Configuración y Controles de datos. En las cuentas personales donde está disponible, desactivar Improve the model for everyone permite mantener el historial sin que las nuevas conversaciones se utilicen para entrenamiento. OpenAI advierte, además, que enviar una valoración de una respuesta puede permitir utilizar para entrenamiento la conversación asociada.

Si no lo guarda, el chat temporal no puede recuperarse desde el historial después de salir. Eso tampoco equivale a una eliminación inmediata de todos los sistemas: OpenAI puede conservar una copia hasta por 30 días por seguridad. Si un GPT envía datos a terceros mediante acciones, se aplica la política del receptor, que puede retenerlos por más tiempo.

La recomendación de reducir los datos privados que entrega a una IA sigue vigente. Para una consulta que no necesita información previa, elija el modo sin personalización antes del primer mensaje. Si luego quiere conservarla, revise los controles de la cuenta antes de pulsar guardar, no después.

Fuentes: OpenAI Help Center (Temporary chat in ChatGPT), OpenAI Help Center (Data controls in ChatGPT).