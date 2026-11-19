Google presentó este 18 de noviembre Gemini 4 Neon, su nuevo modelo de inteligencia artificial (IA), que combina razonamiento avanzado y mayor velocidad de ejecución. Puede completar tareas complejas con un rendimiento similar al de Gemini 4 Carbon, pero con un costo por tarea un 32 % inferior, según Google, en el nivel de razonamiento alto.

El lanzamiento se produce menos de una semana después de la presentación de Gemini 4 Hydrogen, una versión orientada a resolver consultas y actividades cotidianas. Con esta incorporación, la compañía amplía su oferta de modelos para atender diferentes necesidades de procesamiento.

Según el anuncio oficial de Google, el sistema incorpora cuatro niveles de análisis: bajo, medio, alto y extraalto. Estos permiten ajustar la capacidad de procesamiento en función de la complejidad de una solicitud.

¿Qué se puede hacer con Gemini 4 Neon?

El modelo puede interpretar documentos PDF, hojas de cálculo, imágenes, audios, videos y gráficos. Cuenta con una ventana de contexto de un millón de tokens, unidades de información que utiliza la IA para procesar contenido. Esta capacidad le permite analizar grandes volúmenes de datos dentro de una misma consulta.

Entre sus posibles aplicaciones están comparar las propuestas comerciales de varios proveedores, elaborar informes financieros, identificar inconsistencias en documentos contables o realizar investigaciones de mercado con información actualizada de Internet.

Otra de las novedades es su capacidad para adaptarse a los cambios de instrucciones mientras ejecuta una actividad. De esta manera, es posible modificar una solicitud sin tener que reiniciar todo el proceso.

En el ámbito de la programación, permite desarrollar aplicaciones, detectar errores y modificar código distribuido en varios archivos. A través de Google Antigravity, la plataforma de desarrollo de software con IA de la compañía, puede coordinar diferentes agentes que trabajan simultáneamente en distintas etapas de un proyecto.

Aunque Neon registró la menor tasa de información inventada entre los modelos de la compañía evaluados en las pruebas internas de Google Antigravity, todavía puede generar respuestas incorrectas.

¿Cómo acceder a Gemini 4 Neon y cuánto cuesta?

El despliegue comenzó el 18 de noviembre para quienes tienen suscripciones Google AI Pro y Ultra, que pueden seleccionarlo desde el menú de modelos de la aplicación Gemini.

Los desarrolladores pueden acceder mediante la API de Gemini y Google AI Studio, mientras que las empresas tienen la posibilidad de incorporarlo a sus procesos a través de Gemini for Business y Google Antigravity.

El precio de la API es de 3 dólares por cada millón de tokens de entrada y 15 dólares por cada millón de salida. Por ahora, Google no ha anunciado su disponibilidad para las cuentas gratuitas.

Imagen: Google