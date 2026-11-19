Cerca de 200 vacantes para profesionales de tecnología están disponibles en Colombia. La convocatoria, abierta por GFT Technologies, está dirigida principalmente a personas con más de tres años de experiencia en desarrollo de software, arquitectura tecnológica, automatización y otras especialidades relacionadas con la transformación digital.

La compañía busca perfiles de Ingeniería de Sistemas y carreras afines para trabajar en diferentes áreas de sus operaciones. Entre los conocimientos que requieren están desarrollo Back End y Full Stack, arquitectura de software, DevOps, automatización y manejo de plataformas como Salesforce y Appian.

También hay oportunidades para profesionales con experiencia en tecnologías .NET y Data Lake. La búsqueda está orientada a personas que cuenten con conocimientos técnicos especializados y experiencia en proyectos tecnológicos.

La convocatoria se conoce mientras GFT amplía sus operaciones en el país. Según cifras entregadas por la empresa, sus ingresos en Colombia aumentaron más del 27 % durante el primer semestre de 2026.

Raúl Zárate, CEO de GFT Technologies en Colombia, explicó que la compañía busca incorporar profesionales con experiencia en distintas especialidades y acercarse al talento que desarrolla su carrera en el sector tecnológico.

¿Cómo postularse a las vacantes de GFT Technologies?

Las personas interesadas deben completar el formulario de inscripción habilitado por la compañía. Después de enviar sus datos, el equipo de selección revisará la trayectoria profesional y las competencias técnicas de cada aspirante para determinar si cumple con los perfiles solicitados.

Quienes superen esta primera revisión recibirán una invitación por correo electrónico para participar en el IT Talent Day, una jornada presencial de selección programada para el sábado 21 de noviembre en Bogotá y Medellín.

GFT espera reunir alrededor de 400 profesionales previamente seleccionados. De ellos, 120 participarán en Bogotá y otros 280 en Medellín. Durante la actividad se realizarán evaluaciones técnicas, entrevistas y encuentros para conocer las oportunidades laborales disponibles.

Conferencias y actividades para profesionales de tecnología

La jornada también tendrá espacios de aprendizaje sobre inteligencia artificial, Appian, arquitectura de software y desarrollo profesional. Los asistentes podrán conversar con especialistas y líderes de la compañía, además de conocer experiencias relacionadas con el crecimiento de sus carreras.

El IT Talent Day se realizará entre las 8:00 a. m. y las 4:30 p. m. Los candidatos seleccionados recibirán por correo electrónico las indicaciones para asistir.

La inscripción no garantiza la participación presencial, pues primero es necesario superar el proceso de preselección de la compañía.