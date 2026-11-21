Menos de una de cada cinco pruebas de concepto de inteligencia artificial logra pasar a producción en las empresas. Esa brecha entre experimentar y operar a escala abre un negocio enorme. Los servicios de IA entregados a través de aliados (integradores, consultores y distribuidores) alcanzarán casi US$350.000 millones en 2031. Es un crecimiento de más de 30% al año, según un estudio global de Omdia encargado por Schneider Electric.

La encuesta recoge respuestas de líderes de salud, servicios financieros, gobierno, educación y manufactura. Son empresas de Europa, Norteamérica y Asia-Pacífico. El 67% ya recurre a compañías externas para la implementación de IA. Además, 59% se apoya en terceros incluso para definir su estrategia. En promedio, cada organización trabaja con seis o siete aliados de confianza. Entre ellos hay proveedores de nube, fabricantes de infraestructura, plataformas de software e integradores.

La inversión detrás de esas cifras no es menor. El 26% de los encuestados espera gastar entre US$1 millón y US$5 millones en IA. Además, 78% prevé que su presupuesto crezca el próximo año. Entre las empresas con proyectos ya en producción, 60% reporta un retorno igual o superior a lo esperado. Otro 29% asegura haber recuperado entre dos y cinco veces lo invertido. Las razones que más impulsan la adopción son el aumento de la productividad (35%), la reducción de costos (25%) y el ahorro de tiempo (22%).

Eso sí, conviene anotar que el estudio fue encargado por Schneider Electric. Su negocio incluye la infraestructura de centros de datos y la refrigeración, que el propio informe señala como cuello de botella. Las cifras reflejan la percepción de los líderes encuestados, no una medición directa de los proyectos.

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¿Por qué las pruebas de IA no llegan a producción?

Más de la mitad de los encuestados reconoce que, como máximo, una de cada cinco pruebas de concepto llega a producción. Las razones principales: 33% señala la falta de especialistas internos. Otro 32% menciona la dificultad de integrar la IA con la infraestructura existente. Y 22% apunta a las exigencias de energía y refrigeración de los centros de datos. Al desplegar nueva infraestructura, los mayores desafíos son escalar los clústeres de servidores de IA (27%), los costos (25%) y conseguir la energía y refrigeración necesarias (22%).

“La falta de experiencia interna sigue siendo una barrera importante y una de las razones principales por las que fracasan las pruebas de concepto”, señaló Maxine Holt, vicepresidenta de Investigación Empresarial y de Canales de Omdia. “A medida que la IA pasa de la experimentación a la aplicación real, las empresas necesitan la experiencia y la infraestructura para convertir la inversión en valor medible”, agregó Paul Tyrer, vicepresidente global de Ecosistema de IA de Schneider Electric.

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Qué significa para América Latina

Aunque la encuesta no incluyó empresas de la región, el informe le dedica un aparte. La demanda de centros de datos crece con la IA, la nube y la digitalización de la banca, la salud y el sector público. Con ella crece la necesidad de aliados que sepan diseñar, implementar y dar soporte a esas soluciones. El argumento del estudio es que el canal deja de ser un vendedor de tecnología. Pasa a ser un socio que acompaña todo el ciclo de vida del proyecto. Schneider Electric certifica aliados en la región con su programa EcoXpert. La formación cubre diseño de soluciones de alta densidad, refrigeración líquida, gestión energética y ciberseguridad.

Mientras tanto, la experimentación no se detiene. El 73% de las empresas ejecuta cinco o más pruebas de concepto. Además, 63% planea implementar aplicaciones de IA generativa. Con ese volumen de pilotos en marcha, la demanda de quien ayude a llevarlos a producción difícilmente va a bajar.

Fuentes: Schneider Electric, Omdia.