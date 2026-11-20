Para quienes buscan su primera oportunidad laboral en tecnología, tener conocimientos de programación no siempre es suficiente. Las empresas también necesitan comprobar qué sabe hacer una persona, cómo resuelve problemas y si puede llevar una idea hasta convertirla en un producto funcional. Por eso, GitHub se ha convertido en una herramienta que puede marcar diferencias durante un proceso de selección.

Esta plataforma, utilizada por desarrolladores para almacenar, organizar y compartir código, funciona también como una vitrina del trabajo técnico. Cuando un reclutador o un líder de ingeniería revisa el perfil de un candidato, puede encontrar proyectos personales, ejercicios de programación, colaboraciones con otros desarrolladores y soluciones que permiten conocer sus capacidades más allá de lo que aparece en su hoja de vida.

Uno de los primeros elementos que suelen revisar es la presentación del perfil. Una descripción breve que explique quién es el desarrollador, qué tecnologías maneja y cuáles son sus intereses profesionales facilita que las empresas identifiquen si su experiencia coincide con la vacante.

También importa la selección de proyectos. Tener decenas de repositorios no necesariamente demuestra mayor preparación. Es preferible destacar algunos trabajos bien desarrollados, que permitan comprobar conocimientos en lenguajes de programación, bases de datos, desarrollo web o inteligencia artificial, dependiendo del cargo al que se aspire.

La organización del código es otro aspecto que puede llamar la atención. Los reclutadores técnicos pueden revisar cómo están estructurados los archivos, si los nombres de las funciones son comprensibles, si existen pruebas y qué tan fácil resulta entender el funcionamiento de una aplicación.

Un portafolio que permita comprobar habilidades

La documentación de cada proyecto puede influir en la percepción que tiene una empresa sobre un candidato. Por eso, GitHub permite incluir archivos README, donde se explica qué hace una aplicación, qué tecnologías se utilizaron, cómo instalarla y cuáles son sus principales funcionalidades.

Un proyecto que incluye instrucciones claras, imágenes o una demostración de su funcionamiento ofrece más información que un repositorio lleno de archivos sin explicación.

La actividad también puede aportar información. El historial de cambios permite observar cómo evoluciona un desarrollo y qué modificaciones ha realizado su autor. Asimismo, participar en proyectos colaborativos, responder a comentarios o contribuir a iniciativas de código abierto puede mostrar experiencia trabajando con otras personas.

Sin embargo, la cantidad de contribuciones o los cuadros verdes del perfil no deberían interpretarse como una medida definitiva de las capacidades de alguien. Un desarrollador puede tener experiencia en proyectos privados que no aparecen públicamente en GitHub.

La plataforma recomienda seleccionar entre tres y cinco proyectos para destacar en el perfil y mantener actualizada la información que acompaña cada repositorio. Estas recomendaciones buscan facilitar que los responsables de contratación encuentren rápidamente evidencia del trabajo del candidato.

La formación también debe acercarse al mercado laboral

Preparar un perfil de GitHub implica desarrollar proyectos que permitan demostrar conocimientos aplicables a situaciones reales. Por eso, los procesos de formación en programación también han incorporado el trabajo práctico y la construcción de portafolios.

Holberton Coderise, por ejemplo, ofrece programas de formación en desarrollo de software basados en proyectos y aprendizaje colaborativo. Su propuesta contempla el desarrollo de habilidades en programación, herramientas tecnológicas y construcción de soluciones que pueden convertirse en parte del portafolio profesional de los participantes.

Las personas interesadas pueden conocer los programas disponibles, sus modalidades y requisitos a través de su página web. Desde allí también pueden consultar las opciones de inscripción y completar el proceso de aplicación.

Al momento de buscar empleo, un perfil de GitHub bien organizado no garantiza una contratación, pero sí permite que las empresas conozcan el trabajo de un candidato antes de una entrevista. Para quienes están comenzando en tecnología, puede convertirse en una oportunidad para demostrar lo que saben hacer, incluso cuando todavía no tienen experiencia laboral.