La Comisión Europea confirmó este jueves que lleva casi un mes respondiendo a un ciberataque en el que los atacantes usaron una herramienta de inteligencia artificial, la primera vez que el bloque de 27 países reporta un incidente de ese tipo, según Associated Press. Algunas de las herramientas digitales de la institución siguen fuera de servicio.

El portavoz Thomas Regnier lo resumió así a Politico: “La Comisión Europea ha tomado las medidas necesarias en respuesta a una campaña cibernética detectada”. La institución no ha dicho quién está detrás ni qué herramienta de IA se usó, y los investigadores todavía tratan de establecer si los datos personales de los funcionarios fueron comprometidos. De momento no hay evidencia de una filtración masiva de datos del personal.

Sistemas de nómina y reembolsos, entre los afectados

El ataque pegó en sistemas muy concretos del día a día de la Comisión. Según Politico, la plataforma de recursos humanos Sysper (nómina, vacaciones y registro de horas) y el sistema de reembolsos médicos MyPMO estuvieron caídos más de diez días; los servicios de traducción también se vieron afectados. Los salarios llegaron con normalidad, pero hubo funcionarios que no podían radicar sus planillas ni pedir permisos.

La crisis llegó a la cúpula: la Comisión convocó una reunión urgente de su máximo órgano interno de gestión de crisis y la comisaria de Tecnología, Henna Virkkunen, informó al Colegio de Comisarios sobre la respuesta inmediata. Como precaución, varias aplicaciones se desconectaron temporalmente; el acceso a la mayoría ya fue restablecido, aunque Sysper volvió a fallar brevemente este miércoles.

La herramienta detrás del ataque, aún sin confirmar

Politico reportó, citando un funcionario europeo anónimo, que CERT-EU (el equipo de ciberseguridad de las instituciones de la UE) detectó que actores internacionales usaron ARTEX, una herramienta de código abierto de pruebas de penetración impulsada por modelos de lenguaje, y que “algunos actores hacen mal uso de este tipo de herramientas y han apuntado a la Comisión”. La Comisión no lo ha confirmado públicamente, así que la atribución sigue abierta.

Lo que sí es público es la advertencia de CERT-EU del 5 de noviembre: varios grupos en el mundo ya usan ARTEX para automatizar campañas. La herramienta recibe un objetivo en lenguaje natural, lo descompone en tareas y ejecuta reconocimiento y pruebas con herramientas reales, no simuladas, dentro de un alcance definido por el operador. Tras reportes de mal uso, el autor original retiró el repositorio en octubre de 2026, pero hoy circulan copias (forks) independientes. CERT-EU estima que su disponibilidad pública hará los ataques automatizados más frecuentes, rápidos y con mayor tasa de éxito. No es un caso aislado: Google documentó esta semana una cadena de ataques con agentes de IA que explotan parches recién publicados.

Qué recomienda CERT-EU

Las recomendaciones del organismo europeo aplican para cualquier organización, también en América Latina: identificar los sistemas expuestos a internet y reducir esa exposición al mínimo, aislar los paneles de administración, priorizar los parches de emergencia en todo lo que esté de cara a internet y vigilar de cerca la actividad de las cuentas con privilegios. A mediano plazo sugiere autenticación multifactor en los sistemas críticos, herramientas de detección en los equipos (EDR) y un firewall de aplicaciones web. También pide no ignorar los hallazgos menores: las herramientas automatizadas encadenan configuraciones pequeñas para construir rutas de ataque de mayor impacto.

La investigación sigue abierta. La Comisión dice haber contenido la mayor parte del ataque, pero el alcance completo del daño aún no está claro.

Fuentes: Associated Press, Politico