La competencia entre los grandes proveedores de servicios en la nube también se libra en el territorio donde se alojan los datos. Para las empresas, elegir dónde ejecutar sus aplicaciones puede determinar cuánto tardan en responder sus plataformas, qué control tienen sobre su información y cuánto deben invertir para mantener sus operaciones tecnológicas.

Amazon Web Services (AWS) acaba de ampliar su presencia en Colombia con la puesta en funcionamiento de una Local Zone en Bogotá. La instalación incorpora infraestructura física de la compañía para ofrecer servicios de computación, almacenamiento y redes desde el país, una alternativa que hasta ahora obligaba a algunas organizaciones a recurrir a recursos ubicados en otras geografías o a mantener equipos propios.

La llegada tiene una particularidad frente a otros anuncios de expansión de servicios digitales: AWS operará directamente el hardware de esta ubicación. No es simplemente una nueva oferta comercial de almacenamiento en la nube ni un acuerdo para utilizar servidores de un proveedor local.

La compañía incorpora a Bogotá a su red de infraestructura global mediante una instalación que funciona como extensión de una de sus regiones principales. Esto permite que sus clientes ejecuten determinadas aplicaciones en Colombia y mantengan la conexión con el resto de los servicios disponibles en su plataforma internacional.

El lugar donde se procesan los datos también importa

La distancia entre los usuarios y los servidores puede convertirse en una limitación para servicios que necesitan respuestas inmediatas. En una operación financiera, por ejemplo, varios sistemas pueden intervenir antes de completar una transacción. Si cada consulta debe viajar hasta servidores ubicados en otro país, los tiempos de respuesta pueden aumentar.

AWS reporta que su Local Zone en Bogotá puede ofrecer latencias de un solo dígito en milisegundos para aplicaciones dirigidas a usuarios de la capital y sus alrededores.

La infraestructura dispone de instancias de computación Amazon EC2 de séptima generación, almacenamiento Amazon S3 y herramientas para crear copias locales de seguridad mediante Amazon EBS. Esto permite que las organizaciones contraten capacidad tecnológica sin tener que comprar servidores, instalar equipos y asumir directamente su mantenimiento.

La ubicación también ofrece una posibilidad que interesa a sectores regulados: decidir dónde se ejecutan determinadas cargas de trabajo y dónde se conserva información. No obstante, contratar esta infraestructura no garantiza que todos los datos de una organización permanezcan en Colombia. Esa decisión depende de la arquitectura que configure cada cliente y de los servicios que utilice.

Entre las empresas que proyectan aprovecharla están Bancolombia, Datacenter Colombia (Grupo Gelsa) y Casa Toro, mediante su unidad tecnológica Nebula. La participación de estas organizaciones muestra que la infraestructura puede tener aplicaciones en actividades financieras, comerciales y de servicios.

Colombia entra en otra etapa de la competencia por la nube

El movimiento también tiene una lectura empresarial. AWS lleva años expandiendo su infraestructura para responder al crecimiento de la computación en la nube y la inteligencia artificial. Su negocio de servicios tecnológicos se ha convertido en uno de los principales motores de rentabilidad de Amazon, lo que explica la importancia de acercar capacidad informática a mercados donde aumenta la demanda.

En Colombia, la nueva instalación amplía las opciones disponibles para compañías que necesitan modernizar sus sistemas. Sin embargo, hay una diferencia que no debe perderse de vista: una Local Zone no equivale a una región completa de nube. AWS mantiene su conexión con una región principal en Estados Unidos y Bogotá no dispone, con este anuncio, de varias zonas de disponibilidad independientes.

Las empresas interesadas pueden contratar los servicios desde la plataforma de AWS, seleccionar Bogotá como ubicación para desplegar los recursos compatibles y pagar según el consumo. La adopción dependerá de las necesidades técnicas, los costos y las condiciones de cada operación.

La llegada de infraestructura propia de AWS representa un avance en la disponibilidad de recursos tecnológicos dentro del país. El siguiente reto será que esa capacidad se traduzca en nuevos desarrollos empresariales, mejores servicios digitales y mayor participación de Colombia en una industria que concentra inversiones cada vez más grandes.