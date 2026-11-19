Salesforce y Microsoft anunciaron Copilotforce, una iniciativa que integra herramientas de inteligencia artificial, información de clientes y funciones de gestión comercial en Microsoft Copilot, Teams y Fabric. La propuesta busca que los equipos de ventas puedan consultar datos, preparar reuniones y gestionar oportunidades comerciales desde las aplicaciones que utilizan habitualmente en sus jornadas de trabajo.

El anuncio se realizó durante Microsoft Ignite, la conferencia anual de la compañía. La integración permitirá conectar el CRM de Salesforce con el entorno de productividad de Microsoft para que los vendedores puedan utilizar información de distintas fuentes sin tener que alternar entre varias plataformas.

Con Copilotforce, los usuarios podrán hacer preguntas en lenguaje natural a Microsoft Copilot sobre sus clientes y negociaciones. La herramienta combinará los registros comerciales de Salesforce con información de reuniones en Teams, correos electrónicos de Outlook y documentos almacenados en SharePoint y OneDrive.

Entre sus funciones está la preparación de reuniones mediante resúmenes que reúnen el historial de una cuenta y las conversaciones anteriores con un cliente. También permitirá analizar oportunidades de negocio, identificar posibles riesgos en las negociaciones y organizar planes de acción para avanzar hacia el cierre de ventas.

La integración busca reducir el tiempo que los equipos dedican a tareas administrativas y a recopilar información de diferentes aplicaciones. Los vendedores podrán, por ejemplo, revisar el estado de una negociación y preparar una reunión sin abandonar el entorno de Microsoft Copilot.

Teams también permitirá gestionar oportunidades comerciales

La colaboración entre ambas compañías también llegará a Microsoft Teams mediante Sales Cloud. Esta integración permitirá consultar información del CRM, revisar el avance de los objetivos comerciales y recibir notificaciones sobre oportunidades de negocio directamente en los espacios de colaboración.

Los usuarios podrán compartir registros de Salesforce con otros integrantes de sus equipos y modificar determinados datos de las oportunidades mediante tarjetas interactivas. Los cambios se sincronizarán con el CRM, lo que permitirá mantener actualizada la información sin abrir otra aplicación.

Estas funciones también se apoyarán en Agentforce Coworker, que permitirá coordinar agentes de inteligencia artificial para convertir las conversaciones de los equipos en acciones dentro de Salesforce.

Otro componente de Copilotforce es la conexión entre Salesforce Data 360 y Microsoft Fabric mediante tecnología Zero Copy. Esta modalidad permite consultar e intercambiar información entre las dos plataformas sin necesidad de duplicar los conjuntos de datos ni trasladarlos de un sistema a otro.

Con esta conexión, las empresas podrán combinar información comercial, financiera y operativa para obtener una visión más completa de sus clientes. Los datos también podrán utilizarse en herramientas de análisis como Tableau y en aplicaciones de inteligencia artificial de Salesforce.

Las compañías señalaron que las integraciones conservarán los controles de seguridad y los permisos establecidos por cada organización. Además, las acciones que modifiquen información del CRM requerirán confirmación del usuario y deberán cumplir las reglas de validación existentes.

Accenture participará como socio de diseño e implementación y como primer cliente de la solución. La compañía probará las integraciones en su propia organización global de ventas, donde cuenta con 55.000 usuarios activos de Salesforce y ha extendido Microsoft Copilot a más de 740.000 personas.

Las empresas interesadas en probar Copilotforce podrán participar en la versión beta a través de AgentExchange y del directorio de complementos de Microsoft Copilot. La disponibilidad y las condiciones comerciales dependerán de los acuerdos establecidos con cada proveedor y de la habilitación regional de los servicios.