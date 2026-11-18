La automatización de RR. HH. puede agilizar tareas administrativas mediante plataformas que no requieren conocimientos de programación y herramientas de inteligencia artificial, evitando desarrollar software desde cero para cada necesidad.

Estas tecnologías ofrecen a los profesionales de recursos humanos la posibilidad de configurar soluciones para actividades cotidianas. El objetivo es reducir el trabajo manual y dedicar más tiempo a decisiones relacionadas con el talento, una tendencia que plantea qué tareas deberían automatizar las empresas y cuáles requieren intervención humana.

¿Cómo funciona la automatización de RR. HH. sin código?

Las plataformas sin código (no-code) facilitan el diseño de flujos de trabajo mediante interfaces visuales. En lugar de escribir instrucciones de programación, los equipos de recursos humanos establecen etapas, condiciones y acciones que determinan cómo se desarrolla cada actividad.

Este modelo facilita que las empresas puedan automatizar procesos de recursos humanos sin código.

Por ejemplo, una solicitud de vacaciones puede generar una notificación al responsable de autorizarla y, una vez aprobada, actualizar el registro correspondiente. Esto disminuye las gestiones por correo electrónico y facilita el seguimiento del trámite.

Aunque los flujos automatizados y los agentes de IA buscan mejorar la eficiencia, su funcionamiento es distinto. Los primeros ejecutan secuencias y reglas previamente definidas, mientras que los segundos pueden interpretar información y seleccionar acciones para cumplir determinados objetivos, según sus capacidades y configuración.

Una solución que integra estas tecnologías es Buk Studio, que permite diseñar flujos configurables e incorporar funciones de IA para analizar datos, identificar situaciones pendientes y apoyar el seguimiento de tareas.

Entre las aplicaciones más habituales se encuentran la incorporación de colaboradores (onboarding), las aprobaciones internas y el control de documentación. Durante una contratación, por ejemplo, estas herramientas pueden coordinar la firma de documentos, la asignación de equipos y las actividades de capacitación. Asimismo, ayudan a detectar solicitudes pendientes y enviar recordatorios a sus responsables.

La transformación del área forma parte de una tendencia más amplia. Gartner identifica entre las prioridades de recursos humanos para 2026 la adopción estratégica de IA, el rediseño del trabajo, el fortalecimiento del liderazgo y la cultura organizacional.

¿Qué revisar antes de implementar estas soluciones?

La incorporación de nuevas tecnologías exige evaluar las necesidades de la organización, la información que se utilizará y las personas autorizadas para acceder a ella.

En Colombia, el tratamiento de datos personales está regulado por la Ley 1581 de 2012. Por esta razón, las compañías deben revisar las políticas de privacidad, las autorizaciones aplicables y las medidas de protección de la información de sus colaboradores.

También es importante definir responsables, controles de acceso y mecanismos de supervisión, especialmente cuando intervienen agentes de IA.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)