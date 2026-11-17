Jensen Huang está dispuesto a regresar a la dirección de NVIDIA, la compañía que cofundó en 1993 y que dirigió durante más de tres décadas. El empresario rompió el silencio este martes 17 de noviembre, cinco días después de presentar su renuncia, y dejó abierta la posibilidad de volver si la junta directiva considera que su regreso beneficia a la empresa.

En su primera declaración pública desde que abandonó el cargo, Huang aseguró que ha recibido numerosas solicitudes de empleados, inversionistas, socios comerciales y clientes para que retome el liderazgo de la compañía.

«Si la junta directiva decide que mi regreso beneficia a nuestros accionistas, empleados, la compañía y Estados Unidos, sería un honor responder a estos llamados y regresar como CEO», escribió.

La declaración fue difundida por medios como The Wall Street Journal y CNBC. En ella, el empresario también reconoció que cometió errores personales que afectaron a la organización y manifestó su disposición a colaborar con la investigación independiente abierta por la junta.

«No estuve a la altura de los estándares que se esperan de todos en NVIDIA y cometí errores graves en mi vida personal. Creé problemas para la junta que lamento profundamente. Asumo completamente mis errores», señaló.

¿Por qué renunció Jensen Huang a Nvidia?

La salida de Huang se produjo el 12 de noviembre, después de que trascendieran informaciones sobre relaciones extramatrimoniales y posibles vínculos con una mujer sospechosa de colaborar con los servicios de inteligencia chinos.

Las revelaciones llevaron a cuestionamientos sobre posibles riesgos para la seguridad nacional y el manejo de información corporativa. La junta directiva abrió una investigación independiente para examinar los hechos.

NVIDIA no presentó públicamente una explicación detallada sobre los motivos de la renuncia. En su comunicado oficial, confirmó que Huang dejaba los cargos de presidente, director ejecutivo y miembro de la junta.

La compañía nombró a Colette Kress, quien hasta entonces se desempeñaba como directora financiera, como CEO interina. También anunció que comenzaría la búsqueda de un reemplazo permanente y que evaluaría candidatos internos y externos.

¿Puede regresar a la dirección de Nvidia?

Aunque Huang manifestó su disposición a volver, su declaración no significa que exista un acuerdo para recuperar el cargo.

De hecho, reportes de medios estadounidenses indican que la junta directiva no estaría considerando actualmente su reincorporación. La investigación sobre su conducta y sus posibles implicaciones para la compañía continúa.

Mientras tanto, su eventual regreso ha recibido respaldo de figuras del sector tecnológico y de inversionistas. También circuló una petición pública para solicitar que NVIDIA lo reinstale, con miles de firmas de personas que se identifican como empleados y accionistas.

El caso tiene implicaciones que van más allá de un cambio en la dirección ejecutiva. NVIDIA se convirtió en uno de los actores centrales de la industria de inteligencia artificial gracias a sus procesadores, utilizados para entrenar y ejecutar modelos de IA en centros de datos de todo el mundo.

Huang fue una de las figuras que impulsó esa transformación durante sus 33 años al frente de la empresa. Su posible regreso, sin embargo, depende de una decisión corporativa que todavía no se ha anunciado.

Por ahora, el empresario manifestó que está dispuesto a volver, pero la última palabra la tiene la junta directiva.