Una nueva investigación en Estados Unidos pone a Nvidia bajo la lupa por el posible acceso de China a tecnología avanzada e información confidencial. Las autoridades de California buscan establecer si el país asiático pudo obtener procesadores o datos reservados y si Nvidia engañó a sus inversionistas y al público sobre los riesgos asociados.

La Fiscalía General de California, encabezada por Rob Bonta, anunció el 19 de noviembre que notificó a Nvidia una citación de investigación para obtener información sobre el caso.

El procedimiento todavía se encuentra en una etapa de recopilación de pruebas. Por tanto, la solicitud no constituye una sanción ni demuestra que Nvidia haya participado en transferencias ilegales de tecnología.

Las autoridades examinan lo que Nvidia informó a sus inversionistas

La investigación tiene una segunda línea relacionada con la transparencia empresarial. California busca establecer si Nvidia comunicó adecuadamente los riesgos que enfrentaba o si proporcionó información engañosa a sus accionistas y al público.

Bonta señaló que la conducta de la compañía y de su antiguo directivo plantea señales de alerta, especialmente sobre la información entregada a los inversionistas. La Fiscalía utilizará los documentos solicitados para evaluar posibles incumplimientos de la legislación estatal.

La actuación se suma a las investigaciones federales relacionadas con Megaspeed, una empresa tecnológica de Singapur que ha comprado procesadores de Nvidia y está bajo escrutinio por el posible desvío de componentes restringidos hacia China.

La relación de Jensen Huang con Alice Huang

El requerimiento de California llega después de los reportes que vincularon sentimentalmente a Jensen Huang con Alice Huang, una ejecutiva asociada a Megaspeed. El empresario admitió haber sido infiel, sin identificar públicamente a la otra persona. Ambos comparten apellido, pero no tienen parentesco.

Según reportes periodísticos que citan a funcionarios de inteligencia estadounidenses, Alice Huang habría actuado para los servicios de inteligencia chinos. Sin embargo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos aclaró el 12 de noviembre que todavía no había llegado a una conclusión sobre esas acusaciones.

Antes de la actuación de las autoridades estatales, la junta directiva de Nvidia había iniciado una investigación independiente sobre posibles riesgos de espionaje. En ese momento, la empresa sostuvo que no tenía motivos para creer que se hubieran comprometido sus secretos comerciales o la seguridad nacional estadounidense.

Huang renunció a la dirección ejecutiva de Nvidia el 12 de noviembre, después de que el caso provocara cuestionamientos sobre su relación con la empresaria y los controles internos de la compañía.

Estados Unidos mantiene restricciones a la exportación de determinados chips avanzados, especialmente los utilizados en inteligencia artificial. Las medidas buscan limitar el acceso de China a tecnología considerada estratégica y afectan a determinadas operaciones comerciales, aunque no prohíben todas las ventas de semiconductores a ese país.

Imagen: ENTER.CO