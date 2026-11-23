La hipótesis de Riemann, el problema abierto más famoso de las matemáticas desde 1859, ya tiene una prueba que pasó la verificación más exigente disponible: la de las máquinas. El matemático Levent Alpöge, investigador de Anthropic, publicó el 20 de noviembre una demostración escrita con ayuda de Claude, el modelo de inteligencia artificial de la compañía, y un día después las comunidades de Lean y Mathlib, referentes de la verificación formal, anunciaron que la certifican como correcta.

“Tenemos plena confianza en que la prueba de la hipótesis de Riemann de Alpöge es correcta, y lo felicitamos por este logro”, escribieron ambas comunidades en un comunicado conjunto avalado por la Lean Focused Research Organization y la Mathlib Initiative.

La prueba no es un documento en el sentido clásico. Es una biblioteca de 17 millones de líneas escrita en Lean, un lenguaje de programación diseñado para expresar matemáticas de forma que un computador pueda comprobar cada paso lógico. Esa característica es la que permitió una verificación sin precedentes en velocidad y profundidad.

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Cómo se verificó una prueba que ningún humano ha leído completa

El trabajo de comprobación quedó documentado por Andrew Sutherland, matemático del MIT, en una página pública que se actualiza con cada revisión. Hasta el 22 de noviembre, los resultados eran contundentes: los 175.187 módulos del código compilan sin errores; los cinco teoremas centrales dependen solo de los tres axiomas estándar de las matemáticas; y una reconstrucción independiente del proyecto, hecha en una máquina aislada y sin red, reproduce el archivo de prueba byte por byte, más de 61.500 millones de bytes idénticos.

Además, dos verificadores escritos de forma independiente, nanoda y con-leche, aceptan la prueba completa exportada. Estos programas vienen con una garantía inusual: una demostración formal de que no pueden aceptar una prueba falsa, lo que descarta que un posible defecto en la lógica de Lean esté siendo explotado. Dos comprobaciones adicionales con el núcleo oficial de Lean seguían en ejecución al cierre de esta nota, aunque ese mismo núcleo ya aceptó cada módulo por separado.

La pregunta que queda es de otro tipo. Daniel Litt, matemático de la Universidad de Toronto, lo resumió así en redes sociales: la prueba formalizada es “exceedingly likely to be correct” (extremadamente probable que sea correcta), pero “ningún humano la entiende todavía”. Las comunidades de Lean y Mathlib dicen esperar ahora el trabajo que explique las ideas nuevas que contiene.

Qué es la hipótesis de Riemann y qué sigue

Propuesta por el matemático alemán Bernhard Riemann en 1859, la hipótesis describe cómo se distribuyen los números primos, esos que solo se dividen entre 1 y entre sí mismos. Es uno de los siete Problemas del Milenio del Instituto Clay de Matemáticas, que ofrece un millón de dólares por la solución de cada uno. Alpöge, que trabajó en el problema durante unas seis semanas con Claude, reconoció en su nota el papel del modelo: “Claude voló, y bailó, y brilló cerca de la línea de meta”, escribió.

El anuncio llegó un día después de la salida a bolsa de Anthropic, una coincidencia que el propio Alpöge llamó “horrible” en cuanto a su momento. Y ocurre en medio de un debate incómodo para la comunidad matemática: en septiembre, OpenAI afirmó que una versión no pública de sus herramientas ayudó a resolver parte de otro Problema del Milenio, con un gasto reportado de 15 millones de dólares y 10.000 sistemas de IA trabajando en paralelo. Un grupo de matemáticos reunido bajo el nombre Association for Human Mathematics publicó un comunicado de protesta en el que cuestiona que este tipo de trabajos se presenten como avances de la disciplina, una postura que otros investigadores calificaron de rechazo corporativista a una nueva forma de hacer matemáticas.

Para el mundo del software, la lección práctica es distinta a la filosófica. La verificación formal, esa disciplina que exige que cada afirmación quede comprobada por un programa, acaba de demostrar que puede manejar un proyecto del tamaño de una gran base de código empresarial y revisarla en días, no en años. Si los modelos de IA van a escribir cada vez más código y cada vez más matemáticas, el mecanismo que decide si el resultado es correcto importa tanto como el que lo genera. Esta semana, ese mecanismo funcionó a la vista de todos.

Fuentes: The Guardian, Lean Community Blog.