Huawei presentó un reloj que combina un cuerpo delgado y ligero con hasta cinco días de autonomía y herramientas de seguimiento de salud. Para reducir su tamaño, la compañía rediseñó los componentes internos del Watch Air, incluida la placa donde se conectan sus circuitos y la forma de la batería.

El Huawei Watch Air fue presentado el 24 de noviembre de 2026 en China. Su estructura de aleación de titanio tiene un grosor de 6,9 mm, sin contar el área de los sensores traseros, y pesa aproximadamente 27 gramos sin correa.

De acuerdo con la información oficial del fabricante, la placa base puede plegarse hasta alcanzar un espesor de 3,68 mm. Por su parte, la batería incorpora un contenido de silicio del 10 % y un diseño adaptado a la distribución interna del equipo.

La autonomía anunciada corresponde a condiciones de uso habitual, incluyendo el seguimiento nocturno del sueño y 180 minutos semanales de ejercicio. Además, según las pruebas de laboratorio de la compañía, diez minutos de carga inalámbrica rápida proporcionan energía para un día de funcionamiento con los accesorios compatibles.

En el frontal incorpora una pantalla AMOLED LTPO 2.0 de 1,92 pulgadas, con bordes de 1,4 mm, cristal de zafiro sintético y un brillo máximo de 3.500 nits. El panel ocupa el 86 % de la superficie frontal.

Un chequeo de salud con hasta 16 indicadores

Una de las novedades es la función Health Insight, que utiliza inteligencia artificial para interpretar las tendencias de salud y generar una puntuación sobre el estado de recuperación física. Para calcularla, tiene en cuenta factores como la calidad del descanso, la actividad reciente y las variaciones del ritmo cardíaco.

El minichequeo de salud permite obtener un informe con hasta 16 indicadores mediante una sola pulsación. Algunos resultados requieren activar funciones adicionales o participar en programas de investigación específicos.

También incorpora electrocardiograma (ECG), medición de la saturación de oxígeno en sangre y detección preliminar de apnea del sueño. Los datos y recomendaciones generados por estas herramientas son orientativos y no sustituyen una valoración médica.

Para quienes practican deporte, ofrece GPS de doble frecuencia y la posibilidad de importar rutas de ciclismo desde la aplicación Huawei Health. Dispone de mapas de más de 17.000 campos de golf y 3.000 estaciones de esquí, cuya disponibilidad depende de cada región.

Cuenta con resistencia al agua de 5 ATM y certificación IP69 contra agua y polvo, aunque no está diseñado para actividades de buceo. Es compatible con celulares que ejecuten Android 9.0, iOS 13.0 o HarmonyOS 2, o versiones posteriores, con diferencias en las funciones disponibles según el sistema operativo.

El reloj llegará al mercado chino desde 375 dólares

En China, la venta general del Huawei Watch Air comenzará el 4 de diciembre. Su precio parte de 2.499 yuanes (unos 375 dólares) con correa de fluoroelastómero y sube a 2.699 yuanes (unos 405 dólares) con la correa trenzada.

La versión con correa milanesa metálica cuesta 2.999 yuanes (unos 450 dólares). Huawei no ha anunciado fecha ni precio para otros países. Las equivalencias en dólares son aproximadas, al cambio del 25 de noviembre de 2026.

Imagen: Huawei