La posibilidad de importar el Xiaomi 18 Pro Max con software internacional abre una alternativa para quienes buscan configuraciones de memoria superiores a las comercializadas oficialmente en España. Sin embargo, las condiciones de compra son diferentes a las de una tienda oficial.

Giztop incorporó el Xiaomi 18 Pro Max global a su catálogo por un precio inicial de 1.599 dólares. En España, el dispositivo tiene un precio de lista desde 1.599,99 euros en la tienda del fabricante.

Una de las diferencias más relevantes está en las opciones de memoria. La ficha del distribuidor menciona configuraciones de hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento interno, que no aparecen en el catálogo oficial de España. El precio de entrada no corresponde necesariamente a la variante de mayor capacidad.

La tienda ofrece dos modalidades de envío internacional, Global Shipping y Express Shipping. Los gastos de transporte y los posibles impuestos aduaneros no están detallados en la información disponible. A esto se suman las diferencias en las condiciones de garantía y devolución frente a una compra local.

Dos cámaras de 200 MP y una pantalla trasera

El equipo incorpora un panel LTPO AMOLED de 6,9 pulgadas con resolución 2K, frecuencia de actualización adaptable entre 1 y 120 Hz y un brillo máximo de 4.000 nits. En la parte posterior incluye una segunda pantalla OLED de 2,9 pulgadas a 120 Hz que permite previsualizar las fotografías al utilizar las cámaras principales para tomar selfies.

El apartado fotográfico cuenta con ópticas Leica, un sensor principal Light Hunter 960L de 200 MP con estabilización óptica y un teleobjetivo periscópico de igual resolución con zoom óptico de 3,2 aumentos. Completan el conjunto un ultra gran angular de 50 MP y una cámara frontal de 50 MP con enfoque automático.

Para la grabación de video admite resolución 8K a 30 fotogramas por segundo y 4K a un máximo de 120 fotogramas por segundo.

Su procesador Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 está fabricado mediante un proceso de 2 nanómetros. El sistema operativo es HyperOS 4, basado en Android, mientras que la conectividad incluye redes 5G y Wi-Fi 7.

La batería mantiene los 7.050 mAh de capacidad de la edición española. Admite carga por cable de 100 W, inalámbrica de 50 W e inversa de 27 W mediante cable, esta última para suministrar energía a otros dispositivos compatibles.

Imagen: Xiaomi