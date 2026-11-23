Los celulares gamer ya no son exclusivos de la gama alta. Hay modelos con pantallas de 144 Hz, procesadores para ejecutar videojuegos exigentes, baterías de gran capacidad y controles táctiles especiales.

Elegir un celular para alguien que disfruta los videojuegos implica mirar más allá de la cámara o el diseño. La capacidad del procesador, el rendimiento gráfico, la memoria RAM y la refrigeración pueden marcar la diferencia entre una partida fluida y un equipo que empieza a presentar dificultades cuando aumenta la exigencia.

En Colombia hay alternativas que se acercan al millón de pesos y otras que superan los dos millones. Algunas están diseñadas específicamente para jugar, mientras que otras combinan potencia con características para estudiar, trabajar, ver series y utilizar redes sociales.

Para esta Navidad, reunimos ocho celulares de Infinix, Xiaomi, Tecno, Nubia y Motorola que pueden convertirse en una alternativa de regalo para adolescentes, jóvenes y adultos aficionados a los videojuegos.

1. Infinix Note Edge: pantalla curva y batería de larga duración

Precio: desde $899.900.Infinix Note Edge en Falabella

Es una de las alternativas más económicas de esta selección. Aunque no pertenece a una línea especializada en videojuegos, tiene características que permiten disfrutar de juegos móviles sin necesidad de invertir en un equipo de gama alta.

Incorpora un procesador MediaTek Dimensity 7100 5G, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Su pantalla AMOLED curva de 6,78 pulgadas ofrece resolución 1.5K y una experiencia visual apropiada para consumir contenido y jugar.

También cuenta con una batería de 6.150 mAh y carga rápida de 45 W.

Su principal ventaja es la combinación de autonomía, almacenamiento y precio. Es una alternativa para adolescentes y usuarios que alternan videojuegos, redes sociales y entretenimiento.

Dónde conseguirlo: Falabella y Jumbo. En Falabella se encontró una oferta desde $899.900, mientras que Jumbo lo publica desde $1.049.900. Los precios dependen de las promociones y condiciones de compra.

2. Xiaomi POCO X8 5G: una alternativa para comenzar a jugar

Precio: desde $999.900.POCO X8 5G en Éxito

La familia POCO se ha ganado un espacio entre quienes buscan celulares con procesadores competitivos sin pagar los precios de los modelos prémium.

Este equipo incorpora un Snapdragon 6s Gen 4, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Su pantalla de 6,8 pulgadas permite disfrutar de videojuegos y contenido multimedia.

También incluye carga rápida de 67 W y batería de silicio-carbono de alta densidad.

Es una opción para quienes juegan títulos móviles de manera ocasional y necesitan un celular que responda bien en otras actividades.

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Sin embargo, hay que tener presente que una pantalla de alta frecuencia no significa que todos los videojuegos puedan ejecutarse a esa misma cantidad de cuadros por segundo.

Dónde conseguirlo: Éxito, desde $999.900. También aparece en Falabella, con precios cercanos al millón de pesos.

3. Infinix GT 30: gatillos especiales para videojuegos

Precio: desde $999.000.Infinix GT 30

Aquí empieza una propuesta más especializada. El GT 30 pertenece a la familia de celulares gamer de Infinix y tiene elementos que buscan mejorar la experiencia durante las partidas.

Su procesador MediaTek Dimensity 7400 trabaja junto a una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas, resolución 1.5K y frecuencia de actualización de 144 Hz.

Tiene 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, además de batería de 5.500 mAh y carga rápida de 45 W.

Uno de sus elementos diferenciadores son los GT Triggers, unos gatillos táctiles que permiten asignar acciones a los controles laterales. Esto puede resultar especialmente útil en juegos de disparos, donde los movimientos y las reacciones rápidas tienen importancia.

También incorpora un sistema de refrigeración y carga Bypass, que permite alimentar el equipo directamente durante las sesiones de juego compatibles.

Es una alternativa interesante para jóvenes que juegan Free Fire, Call of Duty Mobile y otros títulos competitivos.

Dónde conseguirlo: Falabella y distribuidores de tecnología. El catálogo de TecnoCenter del 18 de noviembre lo registra desde $999.000, con 256 GB de almacenamiento.

4. Motorola Edge 60 Fusion: potencia para jugar y utilizar durante el día

Precio de referencia: $1.099.000.Motorola Edge 60 Fusion

No todos los jugadores necesitan un celular con apariencia gamer. Algunos prefieren un dispositivo que puedan utilizar en la universidad, el trabajo y sus actividades cotidianas, pero que también responda cuando abren un videojuego.

El Motorola Edge 60 Fusion es una alternativa para ese perfil.

Su propuesta combina un procesador MediaTek Dimensity 7400, pantalla pOLED de 6,67 pulgadas, frecuencia de actualización de 120 Hz y configuraciones de memoria que pueden llegar a 12 GB de RAM, según versión.

La pantalla permite disfrutar de imágenes fluidas y colores intensos. El procesador ofrece capacidad para ejecutar aplicaciones exigentes y videojuegos móviles.

No tiene los gatillos físicos de los modelos especializados, pero su versatilidad puede resultar atractiva para adultos y jóvenes que buscan un celular para diferentes actividades.

Dónde conseguirlo: distribuidores de Motorola y comercios de tecnología. Un catálogo comercial colombiano de noviembre registra versiones desde $1.099.000; es necesario confirmar la configuración y existencia antes de comprar.

5. TECNO POVA Curve 2: una batería para largas sesiones

Precio: desde $1.129.890.TECNO POVA Curve 2 en Éxito

Uno de los problemas de quienes juegan durante varias horas es quedarse sin batería en medio de una partida. TECNO intenta responder a esa necesidad con el POVA Curve 2.

Este celular incorpora un procesador MediaTek Dimensity 7100 5G, pantalla AMOLED curva de 6,78 pulgadas y frecuencia de actualización de 144 Hz.

Su batería de 8.000 mAh es uno de sus principales argumentos comerciales. También tiene carga rápida de 45 W, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

La combinación permite disfrutar de videojuegos, contenido multimedia y otras aplicaciones sin depender constantemente de un cargador.

Es una alternativa para quienes priorizan la autonomía y quieren una pantalla grande para jugar.

Dónde conseguirlo: Éxito, desde $1.129.890. También aparece en Falabella con precios cercanos a $1.149.900.

6. POCO X8 Pro: un salto en capacidad de procesamiento

Precio de referencia: desde 1.799.900.POCO X8 Pro

Cuando los videojuegos empiezan a exigir más recursos gráficos, el procesador adquiere mayor importancia. Por eso, el POCO X8 Pro es una de las alternativas que merece atención en esta selección.

Incorpora el MediaTek Dimensity 8500-Ultra, una plataforma de mayor capacidad que la utilizada en el POCO X8 convencional.

También cuenta con pantalla AMOLED de 6,59 pulgadas, resolución 1.5K y frecuencia de actualización de 120 Hz.

Su batería, memoria y almacenamiento están pensados para acompañar un uso intensivo, mientras que la carga rápida permite recuperar energía en menos tiempo.

Es una opción para jugadores que quieren ejecutar títulos más exigentes y buscan un celular que pueda acompañarlos durante varios años de uso.

Dónde conseguirlo: Falabella, distribuidores de Xiaomi y comercios especializados. Se encontraron publicaciones desde $1.449.900, dependiendo de la configuración y el vendedor.

7. Infinix Note 60 Pro: pantalla de 144 Hz y Snapdragon

Precio: desde $1.689.900.Infinix Note 60 Pro

Aunque no pertenece a la familia GT, el Note 60 Pro tiene características que lo convierten en una alternativa para quienes quieren combinar entretenimiento y productividad.

Su procesador Snapdragon 7s Gen 4 5G está acompañado por una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas, resolución 1.5K y frecuencia de actualización de 144 Hz.

Tiene 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. También incorpora una batería de 6.000 mAh y carga rápida de 90 W.

Otro elemento importante es su sistema de refrigeración 3D IceCore VC, diseñado para ayudar a controlar la temperatura del equipo.

Esto resulta relevante durante sesiones prolongadas de videojuegos, aunque el rendimiento final también depende del título, la configuración gráfica y las condiciones de uso.

Dónde conseguirlo: Éxito, Falabella, Alkosto y Ktronix. Se encontraron precios desde $1.689.900, aunque la promoción que compartió Infinix lo ubica en $1.799.955. Las ofertas comunicadas tienen vigencia hasta el 30 de noviembre de 2026 y están sujetas a disponibilidad.

8. Nubia Neo 5 GT: un celular concebido para jugar

Precio de referencia: $1.999.900.Nubia Neo 5 GT en Alkosto

Para cerrar la selección aparece un modelo de una familia que tiene como público objetivo a los jugadores móviles.

El Nubia Neo 5 GT ofrece una configuración de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, además de conectividad 5G.

Su propuesta incluye controles y funciones orientadas a videojuegos, una pantalla de gran formato y una batería diseñada para acompañar sesiones prolongadas.

La ventaja de esta clase de dispositivos es que no se limitan a ofrecer un procesador rápido. También incorporan elementos que buscan facilitar el manejo de los videojuegos y mejorar la experiencia de uso.

Es una alternativa para quienes pasan buena parte de su tiempo libre jugando y quieren un equipo con una identidad más cercana a una consola portátil.

Dónde conseguirlo: Alkosto, con una publicación de $1.999.900. También existen ofertas de otros vendedores, por lo que conviene comprobar la garantía y la versión antes de comprar.

¿Qué debe tener un celular para jugar videojuegos?

La diferencia entre un celular convencional y uno pensado para videojuegos no depende exclusivamente de su apariencia.

Hay cinco características que conviene revisar antes de comprar:

Procesador y GPU: determinan la capacidad para ejecutar videojuegos y procesar gráficos.

determinan la capacidad para ejecutar videojuegos y procesar gráficos. Pantalla: los paneles de 120 Hz y 144 Hz pueden ofrecer movimientos más fluidos cuando el juego admite esas frecuencias.

los paneles de 120 Hz y 144 Hz pueden ofrecer movimientos más fluidos cuando el juego admite esas frecuencias. Refrigeración: ayuda a controlar el aumento de temperatura durante sesiones exigentes.

ayuda a controlar el aumento de temperatura durante sesiones exigentes. Batería: una capacidad elevada permite pasar más tiempo jugando sin conectar el cargador.

una capacidad elevada permite pasar más tiempo jugando sin conectar el cargador. Memoria RAM y almacenamiento: permiten ejecutar aplicaciones y conservar videojuegos que ocupan varios gigabytes.

También hay que diferenciar la memoria RAM física de la RAM virtual. Esta última utiliza parte del almacenamiento para ampliar la memoria disponible, pero no reemplaza el rendimiento de la RAM física.

¿Cuál regalar según la edad y el tipo de jugador?

No existe un celular perfecto para todos los jugadores. La elección depende del presupuesto, los videojuegos que utiliza la persona y el tiempo que pasa frente a la pantalla.

Para adolescentes que están comenzando a jugar, el Infinix Note Edge y el POCO X8 son alternativas económicas para combinar entretenimiento y actividades cotidianas.

Los jóvenes que juegan con mayor frecuencia pueden encontrar en el Infinix GT 30 una opción interesante por sus gatillos táctiles y pantalla de 144 Hz. El TECNO POVA Curve 2 también destaca para quienes priorizan la batería.

En el caso de adultos que buscan un equipo para trabajar, estudiar, consumir contenido y jugar, el Motorola Edge 60 Fusion y el Infinix Note 60 Pro ofrecen una propuesta más versátil.

Finalmente, el POCO X8 Pro y el Nubia Neo 5 GT son alternativas para quienes quieren priorizar el rendimiento y las funciones relacionadas con los videojuegos.

Un último aspecto para tener en cuenta al comprar un celular para menores de edad es configurar controles parentales, límites de tiempo y restricciones para compras dentro de los juegos. Un buen dispositivo también debe acompañarse de hábitos de uso saludables.