Vivo ya abrió las reservas anticipadas de su próxima familia de celulares en China y confirmó que su presentación será en diciembre. Aunque todavía no ha revelado todas sus características, una filtración adelanta un accesorio con iluminación externa pensado para los retratos con poca luz.

Las reservas comenzaron este 23 de noviembre en las principales plataformas comerciales de China, aunque todavía no hay una fecha exacta de presentación.

La principal novedad filtrada está relacionada con la fotografía. Según el informante Digital Chat Station, los dos dispositivos serían compatibles con un kit fotográfico profesional con flash, diseñado para trabajar en diferentes condiciones de iluminación y ampliar las posibilidades de captura.

De acuerdo con la información sobre el accesorio, el conjunto estaría formado por un estuche y un flash externo para aportar iluminación adicional en interiores y escenas nocturnas.

El kit también estaría relacionado con las funciones Live Photo, que registran breves momentos de movimiento asociados a una fotografía. La filtración menciona nuevas opciones para imágenes estáticas y dinámicas con poca luz, aunque Vivo todavía no ha presentado demostraciones oficiales de estas capacidades.

La compatibilidad entre ambos celulares sería uno de los aspectos destacados del accesorio. Sin embargo, no se ha confirmado si se venderá por separado, si tendrá diferentes configuraciones o cuánto costará.

El modelo superior tendría una cámara periscópica de 64 MP

El S70 Flagship Edition concentraría las principales novedades fotográficas. Los reportes mencionan una cámara principal de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 8 MP y un teleobjetivo periscópico de 64 MP equipado con el sensor Sony LYT-610.

Este último utilizaría un sistema óptico que permite fotografiar sujetos alejados mediante un conjunto de lentes. Además, sería compatible con un teleconvertidor externo de 200 mm, un accesorio diseñado para ampliar el alcance de la cámara sin depender únicamente del zoom digital.

La tecnología ya tiene antecedentes en la marca. El sistema de cámaras del Vivo X300 Ultra admite teleconvertidores de 200 y 400 mm. Su posible llegada a la serie S extendería esta opción a una familia diferente de dispositivos.

Frente a la generación anterior, el cambio también estaría en el sensor. El Vivo S60 incorporaba un teleobjetivo periscópico Sony IMX882 de 50 MP con zoom óptico de tres aumentos. El nuevo modelo aumentaría la resolución a 64 MP, aunque esa diferencia no garantiza por sí sola fotografías de mayor calidad.

Snapdragon 8s Gen 4 y pantalla OLED de 6,59 pulgadas

Las especificaciones filtradas del modelo superior incluyen una pantalla OLED LTPS plana de 6,59 pulgadas con resolución 1,5K y un procesador Snapdragon 8s Gen 4. Este último reemplazaría al Snapdragon 8s Gen 3 utilizado en el S60.

También se menciona una cámara frontal de 50 MP, un módulo fotográfico trasero de disposición horizontal y una posible colaboración con el videojuego Sky: Children of the Light para una edición especial.

Como referencia, el Vivo S60 llegó al mercado chino en mayo de 2026 con un precio inicial de 3.599 yuanes (aproximadamente 539 dólares), mientras que el S60 Vitality Edition comenzó en 2.899 yuanes (unos 435 dólares). La compañía todavía no ha anunciado los precios de los nuevos dispositivos.

Los reportes también relacionan la edición superior con un posible Vivo V90 Pro para mercados internacionales. Esta denominación sigue siendo una especulación y no existe información oficial sobre su comercialización fuera de China.

Imagen: Composición creada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)