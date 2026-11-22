Un celular no siempre necesita tener una pantalla de gran tamaño, cámaras profesionales o acceso a cientos de aplicaciones. Para quienes quieren pasar menos tiempo conectados, existen dispositivos que recuperan características de los teléfonos tradicionales y limitan las distracciones de las redes sociales.

Esta tendencia, conocida como digital detox o desintoxicación digital, también ha llamado la atención de fabricantes que durante 2025 y 2026 presentaron celulares con teclados físicos, pantallas pequeñas y sistemas operativos que priorizan las llamadas y los mensajes.

Algunos permiten utilizar aplicaciones como WhatsApp, mientras que otros restringen el acceso a plataformas de entretenimiento. Estas son siete alternativas de distintas marcas para quienes buscan un regalo tecnológico diferente.

1. Nokia 235 4G 2nd Edition: un clásico con funciones básicas

El fabricante HMD presentó en julio de 2026 una nueva generación de teléfonos Nokia con teclado físico. Entre ellos está el Nokia 235 4G 2nd Edition, un dispositivo que conserva el diseño tradicional de la marca.

Tiene una pantalla IPS de 2,8 pulgadas, cámara trasera de 2 megapíxeles, conectividad 4G, Bluetooth 5.0 y batería extraíble de 1.450 mAh. Funciona con S30+, un sistema operativo que ofrece una experiencia mucho más limitada que Android.

También incorpora radio FM, conexión USB-C y una tecla para acceder a un asistente de inteligencia artificial.

Precio: todavía no tiene un precio internacional uniforme confirmado.

Disponibilidad: lanzamiento en mercados internacionales. No hay distribución oficial colombiana confirmada.

Ideal para: quienes quieren un celular para comunicarse sin depender de las redes sociales.

2. HMD 2660 Flip: volver al celular plegable

Presentado en marzo de 2025, el HMD 2660 Flip recupera el formato de los teléfonos plegables. Su propuesta consiste en facilitar las llamadas y los mensajes sin recurrir a una pantalla táctil llena de aplicaciones.

Tiene botones físicos grandes, pantalla exterior para consultar notificaciones y una interfaz sencilla. También ofrece una batería diseñada para acompañar jornadas de uso sin necesidad de cargar el dispositivo constantemente.

El fabricante lo presentó expresamente como una alternativa para quienes quieren reducir las distracciones digitales.

Precio: depende del mercado y del distribuidor.

Disponibilidad: comercialización internacional. Se debe verificar la existencia de unidades y versiones compatibles en Colombia.

Ideal para: personas que prefieren los celulares plegables y quieren limitar el uso de aplicaciones.

3. Mudita Kompakt: una pantalla de tinta electrónica

El Mudita Kompakt propone una experiencia diferente mediante una pantalla E Ink de 4,3 pulgadas, similar a la de algunos lectores de libros electrónicos.

El dispositivo llegó al mercado europeo en abril de 2025. Tiene cámara de 8 megapíxeles, batería de 3.300 mAh, 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento.

Su sistema operativo MuditaOS K no incluye una tienda convencional de aplicaciones. Sin embargo, permite incorporar algunas herramientas mediante instalación externa, además de utilizar mapas sin conexión, leer libros y escuchar música.

Precio: desde 439 euros en su versión global, según el precio publicado por el fabricante en mayo de 2025.

Disponibilidad: compra internacional; no cuenta con distribución oficial confirmada en Colombia.

Ideal para: lectores y personas que quieren reducir los estímulos visuales de las pantallas tradicionales.

4. Light Phone III: un celular sin redes sociales

El Light Phone III es una de las propuestas más reconocidas dentro de los dispositivos minimalistas. Su comercialización comenzó en 2025 y su sistema operativo está diseñado para dejar por fuera las aplicaciones que suelen generar distracciones.

Tiene una pantalla OLED monocromática de 3,92 pulgadas, cámara principal de 50 megapíxeles, cámara frontal de 8 megapíxeles y 128 GB de almacenamiento.

Entre sus herramientas incluye llamadas, mensajes, mapas, calendario, música y notas. No permite instalar las aplicaciones convencionales de redes sociales.

Precio: US$699, según el precio de venta anunciado por el fabricante.

Disponibilidad: compra internacional, sin distribución oficial confirmada en Colombia.

Ideal para: quienes quieren mantener algunas funciones útiles del smartphone, pero dejar de utilizar redes sociales desde el celular.

5. Commodore Callback 8020: un plegable que bloquea las redes sociales

Commodore regresó al mercado de los celulares en 2026 con el Callback 8020, un dispositivo plegable que combina una apariencia retro con herramientas actuales.

Su principal diferencia está en el sistema Sailfish OS, desarrollado por Jolla. Permite utilizar aplicaciones como WhatsApp, Spotify y Uber, pero bloquea redes sociales, navegadores y correo electrónico.

El teléfono tiene teclado físico, pantalla exterior para consultar la hora y la batería, cámara y conectividad moderna. Su propuesta es conservar algunas herramientas digitales sin convertir el celular en un centro de entretenimiento permanente.

Precio: US$499, según el precio inicial anunciado.

Disponibilidad: anunciado en junio de 2026, con entregas previstas para finales de ese año. No tiene distribución oficial confirmada en Colombia.

Ideal para: quienes necesitan aplicaciones de comunicación, pero quieren dejar de utilizar Instagram, TikTok y otras redes sociales.

6. Clicks Communicator: un teclado físico para recuperar la escritura

Clicks presentó su Communicator en enero de 2026. A diferencia de los celulares básicos, este dispositivo conserva una experiencia de smartphone, pero recupera el teclado físico QWERTY.

Tiene una pantalla AMOLED de 4,03 pulgadas, cámara principal de 50 megapíxeles, 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Funciona con Android 16, por lo que permite instalar aplicaciones.

Su propuesta está dirigida a quienes utilizan el celular principalmente para comunicarse, escribir mensajes y organizar su trabajo.

Precio: US$499 durante la preventa inicial; el precio de venta anunciado posteriormente fue de US$649.

Disponibilidad: pedidos internacionales, con envíos previstos para diciembre de 2026.

Ideal para: personas que prefieren escribir con un teclado físico y buscan una alternativa diferente a los smartphones convencionales.

7. Nokia 215 4G 2nd Edition: comunicación sin complicaciones

Otro de los modelos presentados por HMD en julio de 2026 fue el Nokia 215 4G 2nd Edition.

Tiene una pantalla IPS de 2,8 pulgadas, teclado físico, batería extraíble de 1.450 mAh, conectividad 4G y sistema operativo S30+.

También incorpora radio FM, Bluetooth, conexión USB-C y almacenamiento ampliable mediante tarjeta microSD. A diferencia de los smartphones, sus posibilidades de instalar aplicaciones son limitadas.

Precio: todavía no tiene un precio internacional uniforme confirmado.

Disponibilidad: anunciado para mercados internacionales. Su comercialización oficial en Colombia no está confirmada.

Ideal para: quienes necesitan un segundo celular para llamadas, mensajes y actividades básicas.

¿Cuáles se pueden comprar en Colombia?

No todos estos dispositivos tienen distribución nacional. Los Nokia y los equipos de HMD pueden encontrarse en diferentes mercados, pero eso no significa que todas sus versiones estén disponibles en Colombia.

Los modelos Mudita, Light Phone, Commodore y Clicks se comercializan principalmente mediante canales internacionales o preventas.

Antes de importar uno conviene revisar la compatibilidad con las bandas 4G de los operadores colombianos, los impuestos, los costos de envío y las condiciones de garantía.

También hay que comprobar si el equipo permite utilizar WhatsApp. Algunos celulares detox bloquean las redes sociales, pero otros tienen sistemas tan limitados que tampoco admiten aplicaciones de mensajería populares.

La elección dependerá de las necesidades de quien reciba el regalo. Para algunos será suficiente un celular con teclado físico y llamadas; otros preferirán conservar mapas, música y mensajería sin tener acceso a las plataformas que consumen buena parte de su tiempo.