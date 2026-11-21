Una certificación publicada en China ha revelado la potencia de carga de un nuevo celular relacionado con OnePlus. Aunque el documento no identifica su nombre comercial, una filtración apunta al próximo Turbo 7 Pro, que ofrecería una carga más potente que la de su antecesor.
El registro, emitido el 17 de noviembre de 2026 por el sistema de certificación obligatoria chino (3C), corresponde al modelo PYP110. El informante Digital Chat Station lo relaciona con el futuro OnePlus Turbo 7 Pro, aunque esa identificación todavía no ha sido confirmada por el fabricante.
La certificación de carga rápida incluye dos adaptadores compatibles, identificados como VCBAOBCH y VCBAJDCH, capaces de suministrar hasta 100 W cuando funcionan con una alimentación eléctrica de entre 200 y 240 voltios.
Sin embargo, esa potencia máxima no estaría disponible en todas las redes eléctricas. Con una entrada de entre 100 y 130 voltios, el adaptador VCBAOBCH alcanza aproximadamente 80 W, mientras que el VCBAJDCH se limita a unos 55 W.
La diferencia resulta especialmente relevante en mercados como Estados Unidos y Japón, donde son habituales las conexiones de 100 a 130 voltios. Esto significa que importar el celular con alguno de esos cargadores podría implicar una potencia inferior a la máxima anunciada.
El documento tampoco establece cuánto tardaría el equipo en completar una recarga, ya que ese tiempo depende de la capacidad de la batería y de cómo se administra la potencia durante el proceso.
La carga aumentaría frente al OnePlus Turbo 6
El antecedente generacional más cercano es el OnePlus Turbo 6, presentado en enero de 2026 con una batería de 9.000 mAh y carga rápida de 80 W. Si el modelo PYP110 corresponde al Turbo 7 Pro, la nueva generación admitiría hasta 20 W adicionales de potencia máxima.
Para alcanzar los 100 W sería necesario utilizar un adaptador compatible y una alimentación eléctrica que permita suministrar esa potencia.
Las filtraciones sobre el próximo celular de OnePlus apuntan a una batería de al menos 9.000 mAh, una pantalla de hasta 185 Hz y una cámara principal de 200 megapíxeles. También se menciona un procesador Qualcomm SM8845 Pro de 3 nanómetros, cuya denominación comercial sigue sin confirmarse.
Por ahora, las informaciones sitúan la posible presentación del Turbo 7 Pro en diciembre de 2026, junto con una versión convencional. OnePlus no ha anunciado oficialmente esa fecha ni ha comunicado precios o planes de comercialización internacional.
Imagen: OnePlus / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).