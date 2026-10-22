OnePlus Turbo Pro se filtra con pantalla de 185 Hz y 200 MP

La autonomía podría convertirse en uno de los principales atractivos del próximo celular de la serie Turbo de OnePlus. La información conocida hasta ahora apunta a un modelo pensado también para videojuegos, con características que compartiría con el OnePlus 16. Su presentación se espera en China antes de finalizar 2026.

Los detalles proceden del informante Digital Chat Station, quien compartió información en Weibo. Según los datos conocidos sobre el próximo dispositivo, el OnePlus Turbo Pro incorporaría una pantalla plana de 6,78 pulgadas, resolución 1,5K y una frecuencia de actualización de 185 Hz.

Esta última cifra permitiría mostrar movimientos más fluidos en videojuegos compatibles, aunque aprovecharla dependerá de la capacidad del procesador y de los títulos que admitan esa frecuencia. Por ahora, OnePlus no ha confirmado oficialmente las especificaciones.

En fotografía, el equipo contaría con una cámara principal de 200 megapíxeles y un sensor de gran tamaño. Sin embargo, todavía no se conocen sus dimensiones exactas ni las características de las cámaras secundarias.

Uno de los datos más destacados de la información adelantada es la batería. El celular incorporaría una capacidad mínima de 9.000 mAh, mientras que algunos prototipos de ingeniería de la familia estarían probando configuraciones de hasta 10.000 mAh.

La diferencia es importante porque esa última cifra corresponde a unidades de prueba y no necesariamente al producto que llegará a las tiendas. Tampoco se conocen las velocidades de carga ni las estimaciones oficiales de autonomía.

Un procesador sin anunciar y refrigeración externa

En rendimiento, utilizaría el procesador Qualcomm SM8845 Pro, fabricado mediante un proceso de 3 nanómetros. El componente todavía no ha sido presentado y podría comercializarse bajo el nombre Snapdragon 8 Gen 6 o Snapdragon 8 Gen 5 Pro.

Además, se menciona un accesorio de refrigeración externa con ventilador, posiblemente instalado mediante una funda. Su función sería ayudar a controlar la temperatura durante sesiones prolongadas de juego.

El nuevo modelo compartiría varias características con el OnePlus 16, aunque emplearía un procesador diferente. Esta combinación encajaría con la propuesta de la serie Turbo orientada al rendimiento y la autonomía.

La presentación se espera para finales de 2026, inicialmente en China. El nombre comercial tampoco está definido, ya que podría denominarse Turbo Pro o Turbo 7 Pro. Su posible llegada internacional sigue sin confirmarse, aunque el Turbo 6 tuvo una versión comercializada fuera de China como Nord 6.

Imagen: OnePlus / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).