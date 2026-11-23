Los próximos celulares de gama media de Samsung podrían llegar con diferencias importantes en sus cámaras principales. Nuevos registros comerciales identifican los sensores fotográficos asociados a ambos dispositivos y apuntan a una reducción de tamaño en uno de ellos, pese a que conservaría la resolución de su antecesor.

Las capturas de registros de importación y exportación de NBD, divulgadas el 23 de noviembre de 2026, incluyen referencias a módulos Sony para ambos equipos. Los movimientos comerciales datan de agosto y permiten identificar los componentes asociados a cada modelo.

Uno de los documentos, fechado el 14 de agosto de 2026, menciona un módulo de cámara principal Sony IMX882 de 50 megapíxeles asociado al desarrollo del Galaxy A38 5G. El componente incorpora estabilización óptica de imagen (OIS), una tecnología que compensa pequeños movimientos del celular al tomar fotografías o grabar videos.

El cambio más relevante estaría en el tamaño del sensor. El IMX882 tiene un formato óptico de 1/1,95 pulgadas, inferior al IMX906 de 1/1,56 pulgadas utilizado en variantes del Galaxy A37. La resolución se mantendría en 50 megapíxeles, pese a esta diferencia entre los componentes.

Un sensor más grande generalmente puede recoger más luz, algo especialmente útil al fotografiar escenas nocturnas o interiores poco iluminados. Sin embargo, el resultado depende además del procesamiento de imagen, la óptica y otros componentes. Por ahora, los documentos no permiten determinar si el Galaxy A38 ofrecería fotografías de menor calidad.

Galaxy A58 mantendría el sensor Sony IMX906

Un documento del 21 de agosto identifica para el Galaxy A58 un módulo Sony IMX906 de 50 megapíxeles con estabilización óptica, el mismo sensor utilizado en variantes del Galaxy A57.

La filtración de octubre sobre las cámaras del Galaxy A38 anticipaba que ambos modelos conservarían las resoluciones de sus antecesores, sin identificar los sensores. Las nuevas referencias añaden ese dato y muestran que mantener los megapíxeles no implica repetir el mismo componente.

Los dispositivos se esperan para 2027, aunque Samsung no ha anunciado oficialmente su fecha de presentación. Los documentos comerciales identifican piezas vinculadas al desarrollo de los equipos, pero no garantizan que todas aparezcan en las versiones definitivas.

Imagen: Samsung / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).