Galaxy A38 tendría las cámaras del A37 y este posible precio

El próximo celular de gama media de Samsung podría llegar con las mismas cámaras de sus dos antecesores y un precio más elevado. Una filtración anticipa las primeras características del Galaxy A38, cuya presentación se espera para 2027.

Según GalaxyClub, el dispositivo incorporaría una cámara principal de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 8 megapíxeles, una macro de 5 megapíxeles y una frontal de 12 megapíxeles. Samsung todavía no ha confirmado estas especificaciones.

Las resoluciones coincidirían con las de los Galaxy A36 y A37, lo que supondría tres generaciones consecutivas sin cambios en este apartado. Esto no permite determinar si los sensores serán idénticos ni si habrá mejoras en el procesamiento de imágenes.

Otra filtración del mismo medio apunta a que el Galaxy A58 también conservaría las cámaras de su antecesor. La diferencia entre ambas familias seguiría concentrándose en el ultra gran angular, que alcanzaría los 12 megapíxeles en el modelo superior, cuatro más que en el A38.

Esta separación ya existe entre los Galaxy A57 y A37. Además, la familia A50 mantendría la cámara macro de 5 megapíxeles introducida con el Galaxy A51, una característica que acumularía ocho generaciones consecutivas.

El Galaxy A36 debutó en Europa en 2025 por 379 euros, mientras que el A37 llegó en 2026 por 429 euros. Posteriormente, el precio de venta recomendado por el fabricante para este último aumentó a 469 euros, aunque cada tienda puede fijar un valor diferente.

A partir de esta evolución, GalaxyClub estima que el próximo modelo podría acercarse a los 500 euros. La cifra es una proyección editorial basada en los valores anteriores, no un precio filtrado ni anunciado por Samsung. Tampoco permite anticipar cuánto costaría en otros países.

La presentación se espera para marzo o abril de 2027, posiblemente junto con el A58. El fabricante no ha confirmado la fecha ni ha revelado las características del procesador, la batería o la pantalla.

Imagen: Samsung / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)