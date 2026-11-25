Huawei presentó una nueva generación de su celular plegable tipo libro con una bisagra que reduce la visibilidad del pliegue, según la compañía, y un accesorio fotográfico que se conecta directamente a la parte trasera del dispositivo. El equipo estará disponible en dos ediciones con diferencias en fotografía, memoria y protección del cristal exterior.

El Huawei Mate X8 fue presentado el 24 de noviembre en China. Tiene un grosor de 4,2 milímetros cuando está desplegado y de 8,95 milímetros al cerrarse. Frente al Huawei Mate X7, la nueva generación reduce ambas medidas e incorpora un sistema magnético para alinear el panel flexible.

La superficie interior OLED crece hasta las 8,2 pulgadas, mientras que la exterior alcanza las 6,54 pulgadas e incorpora un panel de doble capa. Ambas tienen una frecuencia de actualización adaptable de entre 1 y 120 Hz.

El brillo máximo anunciado alcanza los 8.000 nits en el interior y los 12.000 nits en el exterior. Estas cifras corresponden únicamente al 1 % de la superficie de cada panel, no a toda el área de visualización.

Los dos modelos incorporan el procesador Kirin 9050 Pro, que, según Huawei, ofrece un rendimiento general un 31 % superior al de su antecesor. Comparten una batería de 6.200 mAh, carga por cable de 66 W, inalámbrica de 50 W y el sistema operativo HarmonyOS 7.

Una cámara externa con sensor de una pulgada

Una de las principales novedades es la compatibilidad con la cámara modular Huawei Ruiying Z10, un accesorio de 50 megapíxeles con sensor de una pulgada y estabilización óptica. Se compra aparte y se conecta al celular mediante una funda especial con el sistema HyperClick.

El accesorio también admite una empuñadura desmontable con botones de control. Por tanto, la cámara modular no debe confundirse con el sistema fotográfico que ya viene integrado en el teléfono.

En cuanto al sistema fotográfico integrado, la Collector’s Edition se distingue por incorporar un sensor principal de mayor tamaño. La cámara principal de ambas ediciones tiene 50 megapíxeles, apertura variable para regular la entrada de luz y estabilización óptica para reducir el efecto del movimiento.

El resto del conjunto trasero incluye un ultra gran angular de 40 megapíxeles para capturar escenas más amplias, un teleobjetivo de 50 megapíxeles con zoom óptico de 3,5 aumentos y un sensor multiespectral Red Maple de tercera generación para registrar los colores.

Otra diferencia está en el almacenamiento. La edición estándar dispone de 12 GB de memoria RAM y hasta 512 GB de capacidad, mientras que la Collector’s Edition ofrece 16 GB y configuraciones de hasta 2 TB.

Precios y fecha de llegada al mercado chino

Las ventas comenzarán el 4 de diciembre de 2026, excepto la configuración de 2 TB, que estará disponible a partir del 20 de diciembre. Huawei todavía no ha anunciado su comercialización internacional.

Los precios anunciados para China son los siguientes, con sus equivalencias aproximadas en dólares.

Versión RAM y almacenamiento Precio en China Precio en dólares (aprox.) Estándar 12 GB + 256 GB 12.999 yuanes USD 1.950 Estándar 12 GB + 512 GB 13.999 yuanes USD 2.100 Collector’s Edition 16 GB + 512 GB 15.999 yuanes USD 2.400 Collector’s Edition 16 GB + 1 TB 16.999 yuanes USD 2.550 Collector’s Edition 16 GB + 2 TB 20.999 yuanes USD 3.150

Imagen: Huawei / Composición: ENTER.CO