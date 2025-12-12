China presenta al mundo el Huawei Mate X7, su plegable más ambicioso hasta ahora

Huawei mostró oficialmente el Mate X7 al mercado global. El movimiento confirma que la marca quiere recuperar terreno fuera de China y que ve en los plegables una oportunidad para competir de nuevo en la gama más alta. El equipo llega con un diseño más delgado, un sistema de cámaras renovado y una apuesta clara por la batería y la resistencia.

El Mate X7 no busca ser un experimento. Es un celular pensado para usuarios que quieren un formato grande sin renunciar a la comodidad. Al cerrarlo funciona como un móvil tradicional. Al abrirlo, se transforma en una pantalla de 8 pulgadas con colores más precisos y una frecuencia adaptable que llega hasta 120 Hz. La pantalla externa, de 6,49 pulgadas, mantiene la misma calidad y el mismo control de brillo, algo útil para quienes pasan muchas horas frente al teléfono.

Un diseño más maduro y cámaras de alto nivel

Huawei trabajó para que el Mate X7 fuera delgado y resistente. Abierto tiene 4,5 mm, y cerrado sube a 9,5 mm, cifras que lo dejan entre los plegables más estilizados. Además trae certificación IP58/IP59, poco común en este segmento, lo que lo protege mejor del polvo y del agua.

El sistema de cámaras es uno de sus puntos más fuertes. El sensor principal de 50 MP usa apertura variable y estabilización óptica. Le acompañan un ultra gran angular de 40 MP y un telemacro de 50 MP con zoom óptico cercano a 3,5x y digital de 100x. Es un conjunto pensado para fotografía móvil avanzada y para capturar buena luz incluso en escenas complicadas.

Por dentro, el equipo llega con 16 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento y una batería amplia de 5600 mAh. A esto se suma carga rápida de 66 W, carga inalámbrica de 50 W y carga inversa. Todo corre bajo EMUI 15, el sistema de Huawei sin servicios de Google, pero con AppGallery y Petal Search como alternativas.

¿Puede llegar a Colombia y cómo encaja frente a Samsung?

El hecho de que Huawei lo haya lanzado globalmente aumenta las posibilidades de verlo en la región. La marca ha sido selectiva con sus plegables, pero Colombia sigue siendo un mercado importante para sus series premium.

La probabilidad es media, porque es un dispositivo costoso y requiere un plan comercial sólido para competir en un ecosistema dominado por marcas con Google.

Si llega, su rival directo será el Samsung Galaxy Z Fold, que mantiene ventaja local por su software y su integración con Android. Aun así, el Mate X7 tiene argumentos fuertes: una pantalla interna más amplia, mejor batería y velocidades de carga superiores.

Frente a marcas como Honor, OPPO o Xiaomi, la clave estará en su resistencia IP, su fotografía y el refinamiento del diseño. El reto será convencer al usuario de que puede vivir sin el ecosistema de Google.

El Mate X7 se presenta como uno de los plegables más completos del año. Ahora la pregunta es si Huawei se atreverá a traerlo a Colombia y jugar de nuevo en la competencia grande.