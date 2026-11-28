Los principales laboratorios de inteligencia artificial podrían haber descubierto algoritmos capaces de romper el cifrado de internet, es decir, la criptografía de clave pública sobre la que se sostiene la seguridad de la banca en línea, los mensajes privados y hasta las comunicaciones de gobierno. La revista Nature recogió esta semana un rumor que circula entre científicos de la computación y que tiene en vilo a la comunidad criptográfica, aunque por ahora ningún laboratorio ha confirmado nada.

La voz más influyente en el asunto es la de Scott Aaronson, científico de la computación de la Universidad de Texas en Austin. «Estoy virtualmente seguro, por múltiples fuentes confiables, de que los laboratorios de IA están sentados sobre una o más bombas», escribió el 25 de noviembre en su blog, Shtetl-Optimized. Y agregó una advertencia importante: «Hasta que no vea detalles o lo escuche directamente de alguien en un laboratorio, tengo mucha, mucha menos confianza sobre la naturaleza específica de esas bombas». Aaronson reconoció que no quiere hacerse responsable de propagar rumores sin verificar y que los enunciados exactos pudieron deformarse en lo que llamó un juego de teléfono.

Los rumores apuntan a empresas como OpenAI y Anthropic, ambas con sede en San Francisco, y a algoritmos que atacarían sistemas como RSA, uno de los pilares del cifrado moderno. RSA se basa en multiplicar dos números primos enormes: verificar el resultado es fácil, pero revertir la operación, es decir, encontrar los primos originales a partir del producto, es tan costoso que se considera imposible para los computadores actuales en un tiempo razonable. Solo un computador cuántico potente, que todavía no existe, podría lograrlo con las técnicas conocidas.

La novedad sería que la IA encontrara un atajo: un algoritmo que resuelva el problema en «tiempo polinómico». En ese escenario, el esfuerzo crece de forma relativamente lenta a medida que aumenta el tamaño de la clave, algo proporcional a n² o n³, en vez de dispararse de manera exponencial, como 2ⁿ. Con crecimiento exponencial basta alargar un poco la clave para volver el ataque inviable; con crecimiento polinómico, esa defensa se erosiona.

Ni siquiera hace falta que el algoritmo sea práctico para cambiar el panorama. Un método que necesitara n10000 pasos sería inútil contra claves reales, pero la historia de la computación muestra que cuando se demuestra que un problema pertenece a la clase P, las mejoras de eficiencia suelen llegar después. «El asunto es que la idea de que el problema era difícil, porque necesitaba tiempo exponencial, está muerta», le dijo Aaronson a Nature.

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El rumor llega en medio de una racha de avances que parecían imposibles

La alarma no suena en vacío. En los últimos días, esos mismos laboratorios publicaron resultados matemáticos que hace muy poco habrían sido la noticia científica de la década. Anthropic presentó una demostración de la hipótesis de Riemann, uno de los problemas del milenio, firmada por el matemático Levent Alpöge; OpenAI y Anthropic demostraron que VP ≠ VNP, un resultado central de la teoría de la complejidad; y OpenAI afirmó haber calculado con exactitud el exponente de la multiplicación de matrices (ω = 9/4), una incógnita abierta desde finales de los años sesenta, además de mejorar el límite conocido para la transformada de Fourier, que databa de la misma época.

«Ahora lo siento en los huesos, por primera vez: una demostración de P ≠ NP no está lejos», escribió Aaronson. Esa pregunta, si todo problema cuya solución se verifica rápido puede también resolverse rápido, es la que sostiene en última instancia la seguridad de casi todo el cifrado de clave pública. Si la respuesta fuera afirmativa (P = NP), los problemas matemáticos detrás del cifrado serían mucho más fáciles de romper. La mayoría de los investigadores cree que no, y precisamente los resultados recientes de la IA, que apuntan a que muchos de esos problemas son duros de verdad, los dejan cautelosamente optimistas.

Ryan Williams, científico de la computación del MIT, se suma a esa lectura. «Definitivamente estoy impresionado por los últimos avances», dijo a Nature, y destacó que el resultado sobre multiplicación de matrices parece ofrecer «un marco completamente nuevo para demostrar limitaciones de la computación eficiente». Las demostraciones, además, vienen con certificados formales en Lean, un verificador automático de pruebas, lo que reduce el margen para el escepticismo.

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Razones para no entrar en pánico (todavía)

El primer matiz es que nadie ha mostrado nada. Nature no pudo confirmar los rumores y ningún laboratorio ha publicado un algoritmo contra RSA. El propio Aaronson, que habla de «bombas», se declara mucho menos seguro de su naturaleza exacta. El segundo matiz es técnico: que un problema caiga en la clase P no implica que el ataque sea ejecutable contra claves del tamaño real. Entre un algoritmo teórico y uno capaz de descifrar una transacción bancaria puede haber años de distancia, o ningún camino.

Mientras tanto, el manual para este tipo de amenaza ya existe. Ante la posibilidad de que los datos cifrados de hoy se descifren mañana, el NIST publicó en 2024 sus primeros estándares de criptografía poscuántica y las grandes empresas ya planean la migración. Es la misma lógica que Enter documentó con la amenaza cuántica: el robo de datos cifrados hoy para descifrarlos cuando llegue la tecnología capaz de hacerlo.

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Aaronson, eso sí, pidió no perder la perspectiva: si la mayor preocupación de alguien es su billetera de bitcoin, dijo, está mirando el lugar equivocado frente a «la enormidad intelectual» del momento. La señal definitiva, en todo caso, no llegará por rumor. Los laboratorios ya ni siquiera emiten comunicados de prensa: simplemente suben sus artículos a GitHub. Si algún día aparece ahí un paper con un algoritmo contra RSA, ese será el momento en que internet tendrá que cambiar de candados.

Fuentes: Nature, “Has AI just cracked Internet encryption? Rumoured ‘bombshell’ stuns scientists”; Scott Aaronson, Shtetl-Optimized.