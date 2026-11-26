Comprar el nuevo celular de gama alta de Motorola en Europa puede representar un desembolso considerablemente diferente según el país. La apertura de las reservas anticipadas revela una disparidad en los precios entre varios mercados comunitarios, pese a que la configuración de memoria y almacenamiento ofrecida es la misma.

En España, el Motorola Signature 27 se ofrece por 1.899 euros, una cifra que también se registra en las tiendas oficiales de Austria, Alemania, Portugal y Francia. En cambio, quienes se encuentren en Italia, Bélgica e Irlanda pueden reservarlo por 1.399 euros, según los precios reportados el 25 de noviembre.

La diferencia de 500 euros supone que adquirir el celular en territorio español resulta aproximadamente un 36 % más costoso que en el mercado italiano. Motorola no ha explicado los motivos de esta disparidad comercial.

La oferta europea contempla una única configuración de 12 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Se puede elegir entre dos acabados desarrollados con Pantone, Capulet Olive (verde oliva) y Coal Smoke (gris oscuro).

Aunque la memoria RAM y el almacenamiento coinciden entre los países mencionados, anteriormente se identificaron variantes con diferentes capacidades de batería en los registros energéticos europeos. Por ello, la configuración comercial no basta para establecer que todos los componentes sean idénticos.

Motorola incluye un altavoz y ofrece protección de pantalla por un euro

Las condiciones de compra anticipada en España incluyen el Moto Sound Flow, un altavoz Bluetooth que se entrega sin costo adicional. Este incentivo se extiende a los demás mercados europeos mencionados, con excepción de Alemania.

Otro beneficio de la campaña en España es la posibilidad de contratar un año de protección contra daños en la pantalla por un euro, frente al precio habitual de 80,99 euros. Es un servicio opcional que puede añadirse al comprar en la tienda oficial de Motorola.

El periodo de preventa finalizará el 2 de diciembre de 2026, mientras que los primeros envíos están programados a partir del día siguiente. Los beneficios promocionales están sujetos a disponibilidad y podrán terminar antes si se agotan las existencias.

Imagen: Motorola