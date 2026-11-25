Xiaomi abrió en Colombia el registro anticipado de su Serie Xiaomi 18 Pro, una nueva familia de celulares de gama alta que llegará al país el 10 de diciembre de 2026. Quienes completen la reserva antes del 1 de diciembre podrán obtener un cupón de $300.000 y 3.000 Mi Puntos para utilizar durante la compra.

La promoción está disponible en la tienda oficial de Xiaomi Colombia y no exige comprar el dispositivo en el momento del registro. Para participar, los usuarios deben tener una cuenta Mi, ingresar a la página del lanzamiento y seleccionar la opción «Reservar».

El beneficio incluye un descuento de $300.000 aplicable a uno de los equipos de la serie. El cupón podrá utilizarse entre el 2 y el 31 de diciembre de 2026, estará sujeto a disponibilidad y no será acumulable con otras promociones.

La preventa comenzará el 2 de diciembre, fecha desde la cual los compradores podrán utilizar el beneficio. La comercialización general está prevista para el día 10 del mismo mes.

¿Cuánto costará el Xiaomi 18 Pro?

Esta es una de las principales dudas que quedan por resolver. Xiaomi todavía no publica los precios oficiales para Colombia ni confirma cuáles versiones de almacenamiento estarán disponibles.

Como referencia, algunas publicaciones comerciales muestran el Xiaomi 18 Pro alrededor de los $6,7 millones y el Pro Max por encima de los $7 millones. Sin embargo, son ofertas de terceros y no precios confirmados por la marca para su lanzamiento nacional.

Con el cupón de $300.000, el comprador podrá reducir el valor final del equipo, una vez Xiaomi anuncie las tarifas oficiales. Por ahora, no es posible establecer cuánto costará cada modelo después del descuento.

La nueva serie busca diferenciarse de otras propuestas de gama alta con una pantalla adicional ubicada en la parte posterior. Este panel permite ampliar las opciones de personalización y utilizar las cámaras principales para tomar fotografías mientras el usuario observa el encuadre desde atrás.

La propuesta representa una apuesta de Xiaomi por modificar la interacción tradicional con los celulares, aunque su recepción dependerá también del precio al que llegue a Colombia.

Los interesados pueden realizar el registro en la tienda oficial de Xiaomi Colombia.