Comprar un celular usado puede representar un ahorro importante, especialmente cuando se trata de modelos de gama alta que tienen varios meses o años en el mercado. Sin embargo, antes de entregar el dinero, hay una comprobación que no debería pasarse por alto: revisar el IMEI del dispositivo para saber si tiene algún reporte por hurto o extravío en Colombia.

El IMEI es un código de identificación único de 15 dígitos que tiene cada celular. Funciona como una especie de documento del equipo y permite a los operadores reconocerlo cuando se conecta a una red móvil. Si un dispositivo es reportado como robado o perdido, su número puede ingresar a una base de datos negativa y quedar bloqueado para funcionar con las redes de telefonía del país.

La consulta se puede realizar gratuitamente a través del portal de IMEI Colombia, una herramienta habilitada para que los ciudadanos comprueben el estado de sus equipos antes de comprarlos.

Para conocer el número de identificación no es necesario instalar aplicaciones ni acudir a un establecimiento comercial. Basta con abrir el teclado de llamadas del celular y marcar *#06#. En la pantalla aparecerá el código IMEI.

También se puede encontrar en los ajustes del dispositivo, en la caja original o en la etiqueta del equipo. Si el celular tiene capacidad para utilizar dos tarjetas SIM, puede mostrar dos números IMEI y es importante revisar ambos.

Con el código de 15 dígitos, el comprador debe ingresar a la página www.imeicolombia.com.co y buscar la opción de consulta pública. Allí tendrá que introducir el número para conocer si aparece en la base de datos negativa.

Si el resultado indica que el equipo no tiene reporte, significa que no figura como bloqueado por hurto o extravío en el momento de la consulta. Si aparece como reportado, el dispositivo tiene una restricción para conectarse a las redes móviles colombianas.

¿Qué revisar antes de pagar por un celular de segunda mano?

La consulta del IMEI es apenas una parte de la revisión. También conviene comprobar que el número que aparece al marcar *#06# coincida con el que figura en la caja o en la identificación física del dispositivo. Si hay diferencias, el comprador debería detener la negociación y solicitar explicaciones.

Otro paso consiste en pedirle al vendedor la factura original o un documento que permita acreditar la procedencia del equipo. La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) establece que, cuando se compra un celular usado, se debe contar con el formato de transferencia de propiedad diligenciado por el comprador y el vendedor.

Además, es recomendable comprobar que la marca y el modelo exacto estén homologados para funcionar en Colombia. Esta información también se puede consultar en los servicios habilitados por la CRC.

Hay una advertencia importante. Que un celular aparezca sin reportes negativos no demuestra por sí solo que su procedencia sea legal. La consulta muestra el estado del IMEI en las bases de datos, que se actualizan continuamente. Por eso, conviene hacerla justo antes de cerrar la compra y conservar los documentos de la negociación.

Si el equipo aparece reportado, no es recomendable comprarlo. El procedimiento para solicitar el desbloqueo debe realizarse ante el operador que registró el reporte y corresponde al usuario que solicitó el bloqueo acreditar que el equipo fue recuperado o que la restricción debe levantarse.

Comprar un celular usado exige algo más que revisar la pantalla, la batería y las cámaras. Dedicar unos minutos a comprobar el IMEI y pedir los documentos de propiedad puede evitar perder el dinero y terminar con un equipo que no pueda utilizarse en las redes móviles del país.