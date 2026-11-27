Mientras las ventas mundiales de celulares retroceden, Apple consiguió crecer un 5 % frente al mismo periodo del año anterior. El resultado coincide con el lanzamiento del iPhone Duo, un dispositivo que está despertando interés por los plegables y que también está favoreciendo la comercialización de otros modelos de la compañía. Sin embargo, una posible falla en su pantalla podría complicar las expectativas de ventas.

Los datos corresponden a la semana 44 de 2026, finalizada el 31 de octubre, y hacen parte del seguimiento semanal del mercado realizado por Counterpoint Research. Según el informe, las ventas globales de smartphones disminuyeron un 7 % frente a la semana anterior y un 9 % en comparación con el mismo periodo de 2025.

La caída no afectó por igual a todos los fabricantes. Apple, Samsung y Huawei fueron las únicas grandes marcas que registraron crecimiento interanual. Las demás compañías continuaron bajo presión por el incremento de los costos de memoria, un componente que influye en la fabricación de celulares.

En el caso de Apple, el iPhone Duo tuvo un papel importante. En Estados Unidos, el dispositivo mantuvo una demanda considerable, aunque las primeras reseñas fueron mixtas y los tiempos de entrega se extendieron. La disponibilidad limitada también impidió que la compañía aprovechara por completo el interés de los compradores.

Una de las cifras más llamativas aparece en el seguimiento de sus ventas en Estados Unidos y China. Durante la semana 43, entre el 23 y el 24 de octubre, se registraron 261.000 unidades. Una semana después, entre el 25 y el 31 de octubre, la cifra llegó a 375.000, un aumento del 43 %.

El comportamiento comercial también tuvo efectos sobre los modelos anteriores de Apple. Counterpoint identifica un efecto indirecto del lanzamiento, conocido como halo effect, mediante el cual la atención que recibe un producto nuevo termina favoreciendo las ventas de otros dispositivos de la misma marca.

El interés por los plegables también llega a Samsung

El efecto del iPhone Duo no se habría limitado al catálogo de Apple. Según el análisis de Counterpoint, el lanzamiento también contribuyó a despertar interés por otros celulares plegables, entre ellos los Samsung Fold 8 y Fold 8 Ultra, cuyas ventas aumentaron durante el periodo estudiado.

Esto resulta llamativo porque el crecimiento de los plegables contrasta con el comportamiento de otras categorías. La serie Galaxy A de Samsung, por ejemplo, experimentó una caída en sus ventas.

La situación fue diferente en otros mercados. En Japón, las ventas de Apple disminuyeron pese a que el iPhone Duo completó su primera semana de comercialización, principalmente por las restricciones de disponibilidad. En India, los iPhone 17 Pro y Pro Max mantuvieron un buen desempeño, respaldados por ofertas de financiación y programas de intercambio de dispositivos antes de la celebración de Diwali.

Sin embargo, el crecimiento de Apple podría encontrar un obstáculo. Counterpoint advierte sobre cuestionamientos relacionados con el agrietamiento de la pantalla del iPhone Duo y considera que este problema podría provocar un estancamiento o una disminución de las ventas.

El informe no detalla la cantidad de dispositivos afectados ni las características de los daños reportados. Por ahora, la advertencia plantea una incertidumbre sobre la continuidad del interés comercial por el equipo.

El resultado de la semana 44 deja una señal interesante para la industria: un lanzamiento puede movilizar las ventas de toda una categoría, incluso entre fabricantes competidores. Pero mantener ese interés dependerá también de la respuesta que las compañías den a los problemas que puedan aparecer después de la llegada de sus productos al mercado.