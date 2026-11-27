Durante semanas fue “una startup china de IA” sin nombre. Ya lo tiene: Reuters identificó a MiniMax como la desarrolladora señalada en una investigación de seguridad que encontró que enlaces privados enviados dentro de prompts a servicios de inteligencia artificial terminaron abiertos por terceros no autorizados, incluso cuando los usuarios habían pedido que sus datos no se almacenaran.

La identificación es de HD Moore, jefe de investigación de la firma estadounidense de ciberseguridad Dragos, y la publica Reuters por primera vez. El estudio original, del 19 de noviembre, no nombraba a la empresa: entre julio y noviembre, Dragos envió cerca de dos millones de solicitudes con enlaces web secretos y credenciales de prueba a proveedores de IA y luego vigiló si alguien intentaba usarlos.

Según Moore, los enlaces enviados a través de ciertos proveedores se abrían repetidamente dos o tres días después desde una conexión a internet en Singapur. El patrón solo aparecía cuando las solicitudes se reenviaban a la nube de MiniMax, no cuando otras empresas ejecutaban sus modelos de forma independiente.

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Un enlace secreto que apareció en un chat de Feishu

El detalle más incómodo: uno de los enlaces secretos enviados a MiniMax apareció semanas después en un canal de Feishu, la plataforma de mensajería laboral de ByteDance, y fue abierto por dispositivos en Pekín y Shanghái, cuenta Reuters. Los investigadores también detectaron actividad inusual desde la región de Moscú relacionada con enlaces enviados a MiniMax, aunque la evidencia no estableció que los enlaces se abrieran desde Rusia.

Dragos también registró intentos de descargar repositorios privados de código que eran referenciados en solicitudes a MiniMax. Moore precisa que no está claro quién los inició ni si algún código llegó a obtenerse; esa actividad se observó después de que el raspado de enlaces secretos pareciera detenerse en octubre.

MiniMax, que cotiza en Hong Kong desde este año y desarrolla modelos multimodales y aplicaciones de consumo, dio su versión en un comunicado: su sistema de seguridad recopiló y almacenó enlaces web contenidos en mensajes reenviados a sus modelos a través de otros proveedores, y abrió automáticamente algunos para verificar amenazas.

La empresa dice que no retuvo conversaciones completas, que borró las direcciones almacenadas, que la actividad se detuvo y que no encontró evidencia, en las solicitudes que examinó, de que conversaciones o respuestas de clientes se hubieran revelado a terceros. Su comunicado no responde a todos los señalamientos que Reuters atribuye a Dragos, como lo de Feishu o los intentos de descarga de código.

Qué hicieron los afectados y qué conviene hacer

Atlas Cloud, un proveedor estadounidense que ofrece acceso a los modelos de MiniMax, dijo a Reuters que eligió los centros de datos de MiniMax en Singapur precisamente para evitar que los datos de sus clientes se procesaran en China, y que igual la información quedó potencialmente expuesta al llegar a MiniMax. La empresa dejó de reenviar solicitudes y advirtió a quienes usaron sus modelos M3, M2.7 o M3.1 Flash que traten cualquier secreto enviado como potencialmente expuesto. OpenRouter, por su parte, dijo que retiró a tres proveedores, endureció sus requisitos de privacidad y notificó a los clientes potencialmente afectados, sin encontrar evidencia de que sus propios sistemas fueran vulnerados.

El contexto importa: los modelos chinos fueron los tres más usados en OpenRouter en octubre, medidos por texto procesado, atraídos por precios más bajos y capacidades cada vez mejores. La lección práctica para quien trabaja con estas herramientas es directa: no pegar claves, contraseñas ni enlaces privados en un prompt, porque la configuración de privacidad del servicio no garantizó, en este caso, que esos datos quedaran quietos.

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Fuentes: Reuters, Dragos.