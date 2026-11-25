Describir una herramienta en un chat y obtener una miniaplicación funcionando en segundos dejó de ser una curiosidad para convertirse en una forma de trabajo para millones de usuarios de Claude. Ahora Anthropic quiere que esas creaciones salgan del navegador: desde el 24 de noviembre, la función “Install as app” permite convertir los artifacts de Claude en aplicaciones de escritorio para Mac y Windows, con ícono propio y ventana independiente. La función está en beta y llega a todos los planes, incluido el gratuito.

Un artifact instalado deja de abrirse dentro de Claude y pasa a comportarse como una aplicación más del sistema: puede enviar notificaciones, vivir en la barra de menús o en la bandeja del sistema y compartirse con otras personas. Cada app se actualiza sola cuando el artifact original se edita, y las peticiones que hace a Claude descuentan del límite de uso del plan del usuario, igual que una conversación normal.

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Tres niveles de permisos y una advertencia seria

La parte delicada está en los permisos. Anthropic define tres niveles: el predeterminado, que limita la app a lo que podría hacer dentro de un navegador; los “permisos de app”, que habilitan funciones controladas como ventanas siempre visibles, atajos globales de teclado o notificaciones; y el “acceso completo al computador”, que permite a la app ejecutar programas y leer, modificar o borrar archivos sin preguntar cada vez.

Sobre ese último nivel, la propia empresa pone límites claros: el acceso completo solo puede otorgarse a apps creadas por el propio usuario o, en planes Team y Enterprise, por miembros de la misma organización. Anthropic no revisa las apps antes de que se instalen, así que su recomendación literal es dar acceso completo únicamente a apps en las que se confíe. Además, el permiso cubre solo la versión actual: cualquier actualización, incluso una edición propia, vuelve a pedir autorización. La salvedad es que si una parte de la app proviene de un sitio web externo, ese componente puede cambiar sin que Claude lo advierta de nuevo.

En los planes de empresa, los administradores pueden activar o desactivar tanto los permisos de app como el acceso completo. En Team la función viene activada por defecto con el acceso completo apagado; en Enterprise está apagada hasta que un propietario la habilite. Las organizaciones con cumplimiento HIPAA y los despliegues híbridos quedan fuera por ahora.

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Qué se puede construir hoy

Para mostrar el alcance, Anthropic publicó varias apps de demostración construidas por su propio equipo: Linnet, un editor de imágenes por capas; Phosphor, un gestor de archivos; Sift, que crea reglas para mantener carpetas organizadas con ayuda de Claude; Tern, una terminal con el modelo integrado; y Vitals, una app de barra de menús para vigilar el rendimiento del equipo.

Para empezar basta describir la app a Claude, probarla como artifact y elegir “Install as app” en el menú de compartir. No hace falta empaquetar ni firmar nada, y al usar la cuenta de Claude no se requiere una llave de API ni un inicio de sesión aparte. Eso sí: hay que estar en línea y con la sesión iniciada para abrir cualquier app instalada, y algunos tipos de artifact quedan excluidos, como los documentos, las presentaciones y las hojas de cálculo nativas de Claude.

Los detalles de esta nota provienen de la documentación oficial de Anthropic y del centro de ayuda de Claude, no de una prueba propia de la función. Medios como The Verge apuntan que el movimiento convierte a Claude en una especie de fábrica de software doméstico: en lugar de buscar una app en una tienda, el usuario la describe y la instala. Que ese modelo conviva bien con las tiendas de aplicaciones de Apple y Microsoft es otra historia.

Fuentes: Anthropic y The Verge.