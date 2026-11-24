Una sola llave de API para llegar a cientos de modelos de inteligencia artificial: esa es la promesa de OpenRouter, el intermediario que usan miles de desarrolladores para no integrar cada modelo por separado. Esta semana esa comodidad tuvo un costo visible: la plataforma expulsó a tres de sus proveedores de inferencia después de que un experimento de seguridad demostró que los prompts de los usuarios, incluidas credenciales, estaban saliendo por la puerta de atrás.

El experimento lo hizo Dragos, una empresa de ciberseguridad especializada en tecnología operacional. Sus investigadores enviaron dos millones de prompts de prueba a través de OpenRouter, cada uno con un enlace de rastreo único o una credencial señuelo. Luego observaron actividad que indicaba que los datos de al menos tres proveedores habían quedado expuestos: las credenciales plantadas fueron usadas en intentos de acceso contra sus sistemas controlados y cuentas señuelo de AWS.

OpenRouter aseguró en su comunicado oficial que no hubo ninguna brecha en sus propios sistemas: el punto de fuga estaba en los proveedores. Aun así, la respuesta fue amplia. Retiró de la plataforma a Together AI, Phala y Novita, suspendió la elegibilidad de retención cero de datos (ZDR, por sus siglas en inglés) de 125 endpoints como medida preventiva y notificó a todos los clientes potencialmente afectados. Un cuarto proveedor, Atlas Cloud, decidió retirar voluntariamente sus modelos mientras completa pruebas de seguridad, tras un incidente con un tercero.

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Qué dijo cada proveedor

Las explicaciones de los tres expulsados muestran tres formas distintas de perder datos. Together AI contó que un agente de codificación con IA expuso una credencial de repositorio en GitHub, lo que permitió a un tercero descargar muestras de prompts almacenadas de junio y julio, correspondientes a los modelos MiniMax M3, GLM-5.2 y Kimi K2.6. Phala informó que un atacante comprometió un servidor que procesaba solicitudes del modelo DeepSeek V4 Flash 0731 enrutadas por OpenRouter entre el 21 y el 22 de octubre, posiblemente hasta el 8 de noviembre, y obtuvo credenciales de aplicación de las máquinas virtuales afectadas. Novita admitió que una mala configuración de enrutamiento envió algunas solicitudes de MiniMax, incluidas las que llegaban por OpenRouter, a la API oficial de MiniMax entre el 28 de mayo y el 11 de noviembre.

Las cuatro empresas dicen estar reforzando sus controles y sus políticas de retención cero o de borrado de datos, y aconsejan a los usuarios potencialmente afectados rotar cualquier secreto que haya podido viajar dentro de los prompts filtrados.

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La lección para quienes construyen con IA

El caso deja una regla práctica que los expertos repiten hace años: ninguna llave de API, contraseña o token debería pegarse dentro de un prompt, porque ese texto sale del entorno propio y pasa por la infraestructura de varios terceros. OpenRouter anunció además que adoptará el método de pruebas de Dragos de forma permanente para verificar si los proveedores reenvían o filtran solicitudes, y que exigirá validaciones antes de devolver la etiqueta ZDR a cualquier endpoint retirado.

Para los equipos que dependen de estos servicios, la recomendación inmediata es revisar qué proveedores procesaban sus modelos y rotar las credenciales que hayan estado expuestas en conversaciones con los afectados.

Fuentes: BleepingComputer y el comunicado oficial de OpenRouter.