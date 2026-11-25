La llegada de los agentes de inteligencia artificial está modificando la forma en que se desarrolla software. A diferencia de los asistentes tradicionales, que responden preguntas o sugieren fragmentos de código, estas herramientas pueden ejecutar tareas completas: identificar errores, escribir funciones, realizar pruebas, consultar documentación y proponer cambios en una aplicación con poca intervención humana.

El cambio está llevando a los equipos de desarrollo a replantear sus procesos de trabajo. Los programadores ya no necesitan dedicar todo su tiempo a escribir instrucciones línea por línea. Ahora pueden delegar parte de la ejecución a sistemas de IA y concentrarse en definir qué necesita un proyecto, revisar los resultados y tomar decisiones técnicas.

Esta transformación ya tiene aplicaciones concretas. Un análisis de Anthropic publicado en abril de 2025, basado en 500.000 interacciones relacionadas con programación, encontró que el 79 % de las conversaciones analizadas en Claude Code correspondían a tareas de automatización, frente al 21 % de actividades de asistencia o colaboración.

Entre los trabajos que pueden asumir estos agentes están la generación de código, la corrección de errores, la creación de pruebas y la documentación. También pueden trabajar con diferentes herramientas digitales para completar procesos que antes requerían la intervención de varios integrantes de un equipo.

La diferencia está en su capacidad para ejecutar secuencias de acciones. Mientras un chatbot puede explicar cómo solucionar un problema, un agente de programación puede analizar los archivos de un proyecto, modificar el código, ejecutar pruebas y entregar una propuesta de solución.

Los desarrolladores tendrán que asumir nuevas responsabilidades

La automatización no significa que los programadores vayan a desaparecer. Lo que está cambiando es el tipo de habilidades que las empresas necesitan y la manera de distribuir las responsabilidades dentro de los equipos.

Un estudio publicado en noviembre de 2026 por investigadores del MIT y Microsoft Research encontró que la adopción de asistentes de programación con IA redujo un 29 % la contratación técnica trimestral en las empresas analizadas que adoptaron estas herramientas. El efecto se concentró principalmente en posiciones junior con una alta proporción de tareas de codificación.

La investigación también encontró una mayor demanda de perfiles experimentados y de profesionales capaces de combinar programación con responsabilidades de diseño y arquitectura de software.

Esto plantea un desafío para quienes comienzan su carrera. Saber utilizar una herramienta de inteligencia artificial no es suficiente si no se tienen conocimientos para identificar errores, evaluar la seguridad del código o determinar si una solución realmente responde a las necesidades de un usuario.

Los agentes también pueden equivocarse, producir código vulnerable o entregar resultados que funcionan parcialmente. Por eso, la supervisión humana continúa siendo necesaria. Comprender los fundamentos de programación permite revisar lo que genera la IA y corregirlo cuando sea necesario.

La formación tecnológica también tendrá que responder a estos cambios. Los futuros desarrolladores necesitarán aprender a resolver problemas, trabajar con diferentes lenguajes, comprender la arquitectura de los sistemas y utilizar herramientas de automatización sin depender completamente de ellas.

En esa dirección trabaja Holberton, institución que ofrece formación en desarrollo de software mediante proyectos prácticos y aprendizaje entre pares.

Su programa Computer Programming tiene una duración de 12 meses, modalidad remota y está disponible para estudiantes de Colombia. La propuesta permite estudiar el programa completo o cursar módulos individuales, con actividades orientadas a desarrollar habilidades de programación y resolver problemas mediante proyectos.

Las personas interesadas pueden consultar los contenidos, las modalidades y las condiciones de inscripción en la página de Holberton Computer Programming.

La expansión de los agentes de IA plantea una nueva etapa para la industria del software. Escribir código seguirá siendo parte del trabajo, pero comprenderlo, dirigir su desarrollo y garantizar que funcione correctamente tendrá cada vez más peso en el perfil de los profesionales.