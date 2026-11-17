La inteligencia artificial está cambiando la forma de trabajar, pero también está modificando lo que esperan los empleados de las empresas. Un estudio global de HP encontró que el 47 % de los trabajadores ya utiliza agentes de IA en sus actividades laborales, mientras que el desarrollo profesional y la calidad de las herramientas tecnológicas ganan importancia para quienes buscan permanecer en una organización.

Los resultados hacen parte de la cuarta edición del Índice de Relaciones Laborales de HP 2026, una investigación que consultó a 19.506 personas en 15 países, entre trabajadores de oficina, responsables de tecnología y directivos empresariales.

Uno de los datos que más llama la atención es que la relación de las personas con su trabajo muestra una recuperación. El 29 % de los trabajadores de oficina encuestados considera que tiene una relación saludable con su empleo. La cifra representa un aumento de ocho puntos porcentuales frente a 2025.

Sin embargo, la mejoría todavía convive con condiciones de incertidumbre. El 86 % de los participantes experimentó cambios organizacionales durante el último año y el 67 % considera demasiado arriesgado dejar su empleo actualmente.

La preocupación por la estabilidad no significa que los empleados estén rechazando los cambios tecnológicos. Por el contrario, el 69 % considera que la tecnología puede generar transformaciones positivas y el 60 % asegura que la inteligencia artificial ha tenido un impacto favorable en su vida.

Los agentes de IA llegan a las actividades laborales

La adopción de inteligencia artificial es uno de los puntos centrales del informe. El 47 % de los trabajadores consultados afirma que utiliza agentes de IA en sus labores, una señal de que estas herramientas empiezan a pasar de la experimentación a las actividades cotidianas.

Para HP, la incorporación de estas tecnologías debe ir acompañada de capacitación y mejores condiciones para que los empleados puedan aprovecharlas. No basta con entregar herramientas nuevas si las personas no saben utilizarlas o si estas terminan complicando sus tareas.

La experiencia tecnológica también tiene consecuencias para las empresas. El 70 % de los líderes empresariales encuestados considera que la calidad de las herramientas que utilizan sus empleados representa una ventaja diferencial. Además, cerca de dos tercios relacionan las malas experiencias tecnológicas con dificultades para conservar el talento.

Esto incluye aspectos que pueden parecer básicos, como disponer de computadores más rápidos y confiables, utilizar plataformas que funcionen de manera integrada y contar con herramientas de inteligencia artificial adaptadas a las necesidades de cada cargo.

El desarrollo profesional también influye en la permanencia

El estudio identifica otros factores que determinan cómo se sienten las personas en sus empleos. La confianza en los líderes ocupa el primer lugar, con un peso del 32 % en los impulsores de una relación saludable con el trabajo. Le siguen la habilitación tecnológica (20 %) y el desarrollo de los trabajadores (19 %).

Este último aspecto tiene una relación directa con la retención de empleados. El 73 % de los trabajadores de oficina afirma que tendría más probabilidades de permanecer en una empresa que invierte activamente en su crecimiento profesional.

Los resultados también muestran que la tecnología no puede evaluarse únicamente por su capacidad para aumentar la productividad. Las condiciones de trabajo, las posibilidades de aprender y la confianza en quienes dirigen las organizaciones forman parte de la experiencia laboral.

La investigación de HP se realizó entre el 15 de abril y el 20 de mayo de 2026 en países como Estados Unidos, México, Brasil, España, Reino Unido, India, Japón y China, entre otros.

Aunque los resultados no representan exclusivamente a Colombia, ofrecen una referencia sobre los cambios que enfrentan las organizaciones: incorporar inteligencia artificial requiere algo más que implementar nuevas plataformas. También implica preparar a los empleados para trabajar con ellas y ofrecer oportunidades para desarrollar nuevas capacidades.