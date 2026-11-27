Hackers lograron entrar a Cloud One, la principal plataforma en la nube de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Así lo informó Reuters este viernes, citando a tres personas familiarizadas con el asunto. La intrusión podría poner en riesgo una gran cantidad de datos sensibles: tácticos, de personal y de logística.

Dos de las fuentes dijeron que la intrusión se descubrió en el último mes, durante trabajos de actualización del sistema. El hallazgo provocó interrupciones en toda la plataforma. Reuters no pudo establecer quién está detrás del ataque, su alcance total ni si hubo robo de información.

La Fuerza Aérea respondió a la agencia con una declaración escueta: “no comenta la postura de seguridad, las vulnerabilidades ni el estado operativo de redes y sistemas específicos”. Agregó que “toma continuamente medidas prudentes para proteger la información, los sistemas y las capacidades de misión del Departamento (de la Fuerza Aérea)”.

Una ventanilla única que mueve radares, municiones y nóminas

Creada en 2017, Cloud One nació como la ventanilla única para las necesidades informáticas de la Fuerza Aérea. Combina la infraestructura de cuatro operadores: Microsoft, Amazon, Oracle y Alphabet. Da soporte a decenas de aplicaciones, entre ellas las de datos de personal, pagos, logística y mantenimiento.

Dos ejemplos bastan para medir su peso. El Cloud-Based Command and Control consolida los datos de radares de defensa aérea de todo Norteamérica. El Theater Integrated Combat Munitions System rastrea bombas y misiles en más de 200 instalaciones de la Fuerza Aérea en el mundo. “Una brecha aquí es un asunto grave”, dijo una de las fuentes a Reuters.

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El contratista principal de la plataforma era SAIC hasta 2025, cuando Leidos asumió el contrato. SAIC no respondió a las preguntas de Reuters y Leidos las remitió a la Fuerza Aérea. El Cyber Command, la fuerza cibernética militar de Estados Unidos, fue llamado a evaluar los daños, según una de las fuentes. Tampoco hizo comentarios.

Actualizaciones bloqueadas y privilegios revocados

El descubrimiento dejó consecuencias operativas inmediatas. Las migraciones de aplicaciones administrativas hacia Cloud One, una vieja prioridad militar, quedaron en pausa, según tres de las personas consultadas. También se bloquearon las actualizaciones de las aplicaciones que ya corren en la plataforma. El personal quedó así sin poder aplicar correcciones, justo cuando la industria revela un nuevo lote de vulnerabilidades graves. Una quinta fuente dijo que a algunos usuarios les revocaron sus derechos de administrador. Las cinco fuentes hablaron bajo condición de anonimato.

Según una de ellas, los intrusos explotaron una vulnerabilidad de software para llegar al plano de control de la plataforma. Esa fuente lo comparó con un “control remoto universal”. En teoría, los atacantes podrían revisar el estado operativo de aeronaves militares o el movimiento de repuestos. No está claro que lo hayan hecho, y Reuters no pudo identificar la vulnerabilidad utilizada.

El episodio llega en medio de la alarma por las intrusiones potenciadas con inteligencia artificial. Es un riesgo especialmente serio para las redes en la nube: los modelos detectan debilidades en superficies amplias con gran rapidez. El gobierno de Estados Unidos ya lidia con las secuelas de al menos otros seis incidentes cibernéticos recientes. La lista incluye dos ataques al FBI y un hackeo previo de datos del Pentágono. También una filtración de personal del Departamento de Seguridad Nacional, una brecha en al menos dos agencias de espionaje y un ataque al Tesoro.

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Cloud One llevaba tiempo en la mira. En un comentario publicado en 2023 por el medio especializado FedScoop, sus líderes aseguraban tener una “tasa de éxito del 100%” ante los intentos de penetración, que describieron como una cantidad “asombrosa”. “No hay margen de error cuando se trata de seguridad”, escribieron entonces.

Fuentes: Reuters, The Independent.