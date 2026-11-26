1Password, uno de los gestores de contraseñas más usados del mundo, confirmó que un atacante entró a sus sistemas internos y copió información de una parte de sus clientes, incluidos los nombres y los correos electrónicos con los que inician sesión. La puerta de entrada no fue un fallo en su cifrado, sino algo mucho más común: la cuenta corporativa de GitHub de un empleado.

Según el comunicado publicado por la empresa este martes, la investigación comenzó el 19 de noviembre, cuando detectaron indicios de que esa cuenta había sido comprometida. El atacante la usó para acceder a código fuente privado e introducir código malicioso en servicios internos, que luego descargó registros administrativos de clientes.

La compañía insiste en lo más importante: las bóvedas de los usuarios, es decir, las contraseñas y documentos guardados, no fueron accedidas ni estuvieron disponibles para el atacante en ningún momento. 1Password asegura que no almacena la contraseña maestra ni la clave secreta de las cuentas, por lo que no pudieron ser robadas.

Qué datos sí se llevó el atacante

Los registros copiados incluyen nombres y correos electrónicos, identificadores de cuenta y de usuario, fechas de creación y de último inicio de sesión, claves públicas (que son públicas por diseño y no afectan la seguridad) y parámetros del protocolo Secure Remote Password, que según la empresa no pueden usarse para entrar a una cuenta.

También se copiaron tokens presentes en enlaces de correos de invitación y de recuperación de cuenta. La empresa aclara que esos tokens no funcionan solos: completar una invitación o recuperación exige además un inicio de sesión con SSO o un código enviado al correo registrado. Los pocos usuarios que estaban en ese proceso ya fueron notificados de forma individual y, como precaución, 1Password amplió esos códigos de seis dígitos numéricos a diez caracteres alfanuméricos para hacer imposible adivinarlos por fuerza bruta.

El atacante además copió código fuente de repositorios privados y accedió al sistema de integración y despliegue continuo (CI/CD), donde había credenciales de infraestructura. La empresa dice que ya rotó o revocó todas las credenciales que pudieron quedar expuestas y que no hay impacto en la disponibilidad ni en la seguridad del producto.

Te puede interesar: Qué son los gestores de contraseñas y cuáles son los mejores

Qué recomienda hacer a los usuarios

No hay que cambiar nada en la cuenta, dice 1Password. La recomendación concreta es otra: desconfiar de correos, mensajes o llamadas inesperados que mencionen a 1Password, sobre todo invitaciones o solicitudes de recuperación que nadie haya pedido. Con nombres y correos en mano de terceros, el riesgo inmediato es el phishing dirigido.

La empresa recuerda que nunca contacta a sus usuarios para pedirles la contraseña de la cuenta ni la clave secreta, y que esta última solo se necesita la primera vez que se inicia sesión en un dispositivo nuevo.

Te puede interesar: Microsoft pone fecha límite: exporta tus contraseñas antes de julio o podrías perderlas

El episodio deja una lección que va más allá de 1Password: el eslabón débil no fue el cifrado, sino una sola cuenta de desarrollador. Que un atacante pudiera inyectar código en sistemas internos a partir de una cuenta de GitHub muestra por qué las empresas de seguridad también son blancos, y por qué la cadena de desarrollo de software se volvió un frente crítico. 1Password dice que trajo expertos independientes en ciberseguridad para validar la contención y que reforzó los controles internos de GitHub, de su CI/CD y de sus equipos.

Fuentes: 1Password, BleepingComputer.